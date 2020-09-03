Прокурор рассказал об "отряде киллеров" Сергея Фургала

По его словам, в деле есть лица, в том числе свидетели, которые испытывают страх и трепет, исходящий от главного обвиняемого и других обвиняемых. При этом, как отметил представитель Генпрокуратуры, в настоящее время эта угроза не ликвидирована. В свою очередь представитель Следственного комитета также сообщил суду, что от отдельных участников уголовного судопроизводства поступили просьбы о предоставлении государственной защиты. Все они, по его словам, были удовлетворены.

После нескольких минут заседания следствие и прокуратора попросили закрыть от прессы дальнейшее рассмотрение вопроса о продлении ареста. Фургал, напротив, настаивал на открытом процессе. Выслушав стороны, суд в итоге закрыл процесс и удалил прессу и слушателей из зала.