В предстоящие выходные - 5 и 6 сентября, столица отмечает свой 873-й день рождения. Все последние годы поздравить ее в День города собирались более 10 миллионов гостей. Москвичи выходили на улицу семьями, приезжали их друзья, родные и деловые партнеры не только со всей России, но и из многих других стран. Гуляющих было так много, что приходилось перекрывать для движения транспорта центральную магистраль столицы - улицу Тверскую. Да и все городские площади превращались в праздничные площадки, многолюдные и ярко украшенные.

Сейчас другая история. Как написал в персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, на своем веку наша любимая столица многое повидала. Но нынешний год вписал в ее историю одну из самых необычных страниц. Москва первой в стране встретила пандемию коронавируса, которая нарушила привычный ритм жизни. Москвичам, таким гостеприимным и открытым, пришлось осваивать новые правила - самоизоляцию, социальную дистанцию, масочный режим. Пик заболеваемости, к счастью, остался позади. Вместо шести с лишним тысяч зараженных в день сейчас вновь выявленных случаев на порядок меньше, чем, например, в мае.

Но опасный вирус все еще рядом с нами. И мы все еще волнуемся за здоровье своих близких. Поэтому лучше поберечься, оставить многолюдные праздники на будущее. Ведь главное -большинство горожан снова ходят на работу и ездят в метро, гуляют в парках и 1 сентября отправили детей в школу. Заслуга в этом прежде всего врачей. Их в столице больше 60 тысяч. Большинство из них независимо от специализации сутками боролись за жизнь заболевших. Они вылечили 218 тысяч горожан. А потери понесли настолько меньшие, чем другие столицы мира, что за рубежом до сих пор в это не могут поверить. Но это действительно так.

Помогло нашим медикам и то, что город встретил пандемию очень хорошо подготовленным. Давид Беров, первый москвич, заразившийся новой инфекцией в Италии, например, стал первым пациентом новой больницы в Коммунарке. В марте, когда стало очевидно, что городское здравоохранение может не справиться с масштабом заболеваемости, правительство Москвы приняло решение построить еще один медицинский центр в Вороновском. Так появился огромный комплекс, на базе которого сейчас разворачивается центр по борьбе со всеми инфекционными заболеваниями. И на его счету уже сотни спасенных жизней москвичей. Так что торжественный прием, который планируют столичные власти дать в честь врачей в День города в концертном парке "Зарядье", согласитесь, это самое малое, что можно сделать в знак признательности им.

И когда Собянин пишет: вместе мы победили неизвестную болезнь, то он имеет в виду, конечно, и 11 тысяч строителей, которые всего за 34 дня возвели эту больницу в чистом поле, а еще около 10 тысяч социальных работников, взявших на себя обслуживание почти три миллиона пожилых москвичей, запертых на время самоизоляции в своих четырех стенах, 21 тысячу волонтеров, доставлявших им лекарства, продукты, выгуливавших их домашних питомцев.

"Уверен, все плохое пройдет и забудется, - обращается мэр в своем поздравлении к горожанам. - Наш город вновь будет развиваться и процветать". И это не просто слова. Столица действительно день ото дня оживает. Тем же строителям не пришлось даже готовить специальные подарки ко Дню города, они как строили десятки новых станций и целые линии метро, так и строят.

Выйти из дома никто не запрещает - погулять есть где в любом микрорайоне, много интересного в каждом музее, театре, библиотеке

Прокладывают дороги, вводят в эксплуатацию новые дома для участников программы реновации - 19,5 тысячи москвичей уже отпраздновали новоселья. Возрождаются памятники истории и культуры. Открываются суперсовременные спорткомплексы. Начинают зеленеть новые парки. Словом, недаром специалисты сервиса OneTwoTrip признали этой осенью именно Москву самым привлекательным городом для авиапутешествий по России. Значит, гостей все-таки ждем.

Ну а пока поднимем бокалы за родной город в узком семейном кругу. Впрочем, и выйти из дома никто не запрещает - погулять есть где в любом микрорайоне, много интересного в каждом музее, театре, библиотеке. Похоже, властям не придется разгонять даже тучи - синоптики обещают на выходные солнце и чистое небо.

С днем рождения, любимая Москва!