Депутаты Воронежской облдумы написали "Диктант Победы"

Проверить свои знания о Великой Отечественной смогли тысячи россиян в рамках международной патриотической акции. "Диктант Победы" 3 сентября писали по всей стране. Среди 8,5 тысячи участников от Воронежской области были и депутаты регионального парламента во главе с его председателем Владимиром Нетесовым.

Акция проводилась во второй раз и охватила все населенные пункты России, где проживает более пяти тысяч человек. В Воронежской области "Диктант Победы" организовали при поддержке облдумы и Молодежного парламента. Число очных площадок по сравнению с прошлым годом значительно увеличили - до 105. Диктант писали в воинских частях и Росгвардии, в Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, институтах МВД и МЧС, а также во всех гражданских вузах, техникумах и школах. Пройти тест можно было и онлайн.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов выполнял задания диктанта на территории Музея-диорамы. Там собралось около 50 участников акции, в том числе председатель реготделения общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский, депутат облдумы Роман Жогов, депутат гордумы Марина Бочарова, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников и заслуженный мастер спорта России Виктория Комова. К ним присоединилась председатель Молодежного парламента региона Елена Бойкова.

Задания были посвящены знаменательным событиям, военной географии, историческим личностям, а также отражению Великой Отечественной в художественной литературе, изобразительном и монументальном искусстве. На выполнение теста отводилось 45 минут.

Владимир Нетесов отметил важность того, что "Диктант Победы" объединил людей разных возрастов - от детей до старшего поколения. Это поможет сохранять историческую правду о войне. Юные участники наверняка захотят больше узнать о событиях Великой Отечественной, проследить фронтовой путь своих родных, передать эти знания потомкам. А значит, одна из главных целей акции будет достигнута, подчеркнул председатель облдумы.

Результаты опубликуют через неделю на сайте диктантпобеды.рф и официальных сайтах организаторов. В каждом регионе определят не менее пяти победителей. На федеральном уровне выберут 20 или более лучших знатоков - из тех, кто набрал максимум баллов за наименьшее время.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало всем учебным заведениям включить в портфолио абитуриентов акцию "Диктант Победы". Победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Справка

В 2020 году "Диктант Победы" проводился на 7,5 тысячи площадок во всех регионах России. К акции присоединилось еще 75 стран. В 2019 году в ней участвовало 150 тысяч человек. Из них более 5,5 тысячи ответило правильно на все вопросы, а 24 - набрали максимум баллов за пять минут. В Воронежской области прошлогодний "Диктант Победы" написало свыше полутора тысяч жителей, из них 36 набрали наивысший балл за минимальное время.