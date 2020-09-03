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03.09.2020 10:36
Рубрика: Происшествия

Ефремов: Я признаю свою вину

Текст: Иван Егоров
Сегодня в Пресненском суде начались прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием актера.

Неожиданно первым попросил слово сам Ефремов, который должен был выступить сегодня с последним словом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Михаил Ефремов в день ДТП выпил бутылку водки

"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил Михаил Ефремов. Не став при этом конкретизировать свое признание.

После него выступать начала прокурор.

По словам гособвинителя, вина Ефремова в преступлении подтверждается показаниями свидетелей, данными экспертиз, видеоматериалами и другими доказательствами по делу. После чего представитель прокуратуры Москвы продолжила зачитывать обстоятельства дела и подробности смертельного ДТП.

Гособвинитель просит назначить Михаилу Ефремову 11 лет колонии общего режима. Это практический максимальный срок по этой статье УК. По мнению прокуратуры, отсутствие раскаяния у Ефремова в совершенном не дает повода для смягчения наказания.

Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, на 500 тысяч рублей.

На предыдущем заседании в суде адвокат потерпевшего увеличил исковые требования к актеру на миллион - до 7,5 млн рублей, но снизил их на 200 тысяч рублей с учетом уже переданных актером.

Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство

Что касается непосредственно обстоятельств дела, то гособвинитель обратила внимание суда на "избирательность" памяти Ефремова. Он помнит, как искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, однако не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе. При этом сразу после ДТП Ефремов полностью признал вину и дал признательные показания, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Однако затем он от них отказался, сославшись, что не помнит ничего про день ДТП из- за сильного опьянения. Но, по данным гособвинения, характер травм, полученных Ефремовым при ДТП, в том числе след на шее и боль в грудной клетке, однозначно свидетельствуют о его присутствии за рулем. Также об этом говорят и следы его эпителия на одноразовой подушке безопасности водителя.

Также прокурор просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности. Смягчающими обстоятельствами она назвала наличие двух несовершеннолетних детей, а также материальную помощь, которую актер оказал родственникам погибшего.

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