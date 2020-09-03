Городские службы Москвы 5 и 6 сентября переводят на усиленный режим работы

Городские службы будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

- В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, - отметил Петр Бирюков.

По его словам, в выходные будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в круглосуточном режиме будут дежурить аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

В готовность приведены все возможные источники аварийного питания.