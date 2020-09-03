Инспекторы Мосприроды выписали 360 штрафов за пикник в лесу

За шашлыки, устроенные не в пикниковых точках, инспекторы Мосприроды выписали с начала года 360 штрафов.

Как рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, на природных территориях Москвы запрещено использование открытого огня, мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи вне специально обустроенных площадок. Однако, многие жители и гости города нарушают этот запрет.

Самое любимое место нелегальных "шашлычников" - Битцевский лес. Здесь с начала года выявили 64 нарушителя. А всего за 2020 год выявлен 361 нарушитель. В пресс-службе пояснили, что за подобное нарушение предусмотрен штраф от 4 тысяч рублей.

Напомним, что на природных территориях организовано более 230 пикниковых точек .