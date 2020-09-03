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03.09.2020 10:32
Рубрика: Экономика

Латунные копии 8 шлюзов украсят Северный речной вокзал в Москве

Текст: Ирина Огилько

Ко Дню города москвичи получат подарок в виде восстановленного Северного речного вокзала. А главной изюминкой благоустроенной территории станут копии 8 латунных шлюзов Канала им. Москвы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента капремонта Москвы.

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Благоустройство парка Северного речного вокзала - это один из самых масштабных городских проектов за последнее десятилетие. Общая площадь благоустройства - 49 га. Благодаря комплексной реставрации и благоустройству Северного речного вокзала Москва получит не просто обновленный причал для водного транспорта, а уникальное городское пространство с прогулочной набережной и парком.

"Одной из изюминок обновленной набережной станет ручей, имитирующий Канал имени Москвы. На всем его протяжении, а это порядка 400 метров, будут размещены уменьшенные копии существующих на канале шлюзов. Их изготовление - это, по сути, реализация отдельного, эксклюзивного и необычного проекта", - рассказали в пресс-службе департамента капремонта Москвы.

В качестве основного материала для создания копий шлюзов выбрана латунь. Это очень красивый и долговечный металл, который устойчив к коррозии и механическим повреждениям. К тому же, многие элементы интерьера здания Северного речного вокзала изготовлены из этого металла. Копии шлюзов из латуни придадут набережной изысканный внешний вид, который будет радовать своей уникальностью и неповторимостью. Изготавливают их в художественных мастерских

"Для начала в специальной программе были созданы 3D-модели шлюзов, чтобы специалисты могли подойти, выделить любой элемент, посмотреть его размер и порядок сборки. Затем 3D-модель разбивали на 2D-элементы. После чего, с помощью фрезерного станка нарезались детали шлюза, каждая из которых проходила последовательную рихтовку и шлифовку. Далее готовые детали поступали на сборку", - добавили в пресс-службе. После сборки у готового шлюза зачищают сварочные швы, а затем отправляют на пескоструйную очистку с последующим патинированием.

Строения оригинальных шлюзов по-своему уникальны, каждый из них имеет свой особый архитектурный облик. Например, башни шлюза "Темпы" украшают скульптурные группы Ю. П. Поммера и А. А. Стемпковского, а башни шлюза "Яхрома" увенчаны медными скульптурами каравеллы Колумба "Санта Мария". При оформлении шлюза "Деденево" использованы приемы классической архитектуры. На башнях верхних ворот шлюза "Икша 2" установлены 4 скульптуры, по две на каждой башне - это рабочий и работница. Самым крупным сооружением канала является здание Северного речного вокзала. При создании моделей специалисты стараются скопировать ту или иную особенность строений. Например, на копиях четко читаются окна, двери, балюстрады, часы и светильники.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Ручей, имитирующий Канал имени Москвы будет нести в себе не только эстетическую функцию, но и просветительскую. Посетители парка смогут посмотреть на модели шлюзов, оригиналы которых расположены на Канале имени Москвы, а также ощутить его масштабность. Понять какой шлюз перед вами поможет надпись рядом с ним. Также обозначат водохранилища, через которые протекает канал, - Иваньковское, Икшинское, Пестовское, Учинское и Пяловское. При разработке проекта учли и такие важные факты, как период создания канала, так и его первоначальное название. Информация о них также будет обозначена. Цифры и буквы уже изготовлены и "ждут", когда их разместят на набережной.

Как отметили в департаменте, парк станет замечательным местом отдыха для людей разных поколений и возрастов.

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