Липецкие автобусы оснастят навигационными модулями

Современными навигационными модулями оснастят выполняющие внутриобластные рейсы автобусы в Липецкой области. Закупку и установку современного оборудования проводит Агентство автомобильного транспорта в рамках государственной программы региона "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области" и в целях реализации проекта "Умные города Липецкой области".

Глава региона Игорь Артамонов отметил, что для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным, в рамках договора по мониторингу.

Артамонов напомнил, что подобная работа в последний раз проводилась в 2011 году. К настоящему моменту техника устарела, а значит, часто выходит из строя и не всегда корректно передает данные. Благодаря современным навигационным модулям GSM, Глонасс/GPS водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах, ДТП, дорожных условиях. Автобусы оборудуют камерами заднего вида, автоинформаторами, голосовой связью с диспетчером. Появится единое синхронизированное расписание движения как для водителя, так и для пассажиров. Обновятся приложения Яндекс.Карты, Яндекс GO.

- Экологичность, безопасность, комфортабельность - три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт. Мы решаем эти вопросы, - отмечает Игорь Артамонов.