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03.09.2020 11:44

Липецкие города получат федеральные гранты

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходит под эгидой Минстроя России в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Федеральных грантов удостоены проекты по благоустройству территорий в Лебедяни, Усмани и городе Грязи. На их воплощение Липецкая область получит 170 миллионов рублей из федерального бюджета. Проекты будут реализованы в 2021 году.

По решению Правительства страны, призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы увеличен в два раза - с 5 до 10 миллиардов рублей. Таким образом, в рамках конкурса в 2021-2022 годах будут реализованы сразу 160 проектов, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет ощутимой поддержкой нашим малым городам, которые составляют абсолютное большинство - из 1118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим. Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку. Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов, - подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

В числе трендов, которые отметили эксперты при оценке проектов в этом году - рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также возросшая роль участия граждан при разработке проектов и привлечение инвестиций в реализацию проекта.

В Лебедяни благоустроят территорию вокруг Ново-Казанского Собора и создадут пешеходную зону, маршрут которой проляжет по улице Мира до площади Ленина. Он будет основан на бытовых историях знаменитых людей, чья жизнь была связана с городом. Для этого планируется обустроить локальные точки притяжения, создать смотровую площадку, детскую игровую зону и сцену на центральной площади города.

Фото: Администрация Липецкой области
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В Усмани историческая аутентичность уездного купеческого города также нашла отражение в современном архитектурном решении. Здесь благоустроят аллеи имени Басова и площади имени Ленина. Уникальной дизайнерской находкой светового оформления аллеи имени Басова станут лазерные лучи, а на главной городской площади появятся сухие фонтаны и современная сцена. В городе Грязи на федеральный грант благоустроят набережную реки Матыры.

Ранее федеральные гранты получили проекты по благоустройству набережной реки Дон в Данкове, скверов имени Ивана Бунина и имени Михаила Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине.

- Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, - отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. - Проделана большая работа, но мы не останавливаемся на достигнутых результатах.

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