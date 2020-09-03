МГИК: Система избиркомов для довыборов в Москве готова в полном объеме

Система избирательных комиссий для муниципальных выборов в Москве развернута в полном объеме. Об этом на заседании Московской городской избирательной комиссии заявил ее председатель Юрий Ермолов. Он рассказал, что порядка 70 тысяч москвичей имеют возможность сделать свой выбор. Пятнадцать кандидатов зарегистрированы в Бабушкинском муниципальном образовании, одиннадцать - в Марьино.

Как уже сообщала "РГ", муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинский 13 сентября. Для участия в них нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.

Напомним, на этих выборах в столице будет использоваться система электронного голосования. Для желающих отдать свой голос удаленно, не выходя из дома или на даче, надо подать заявку до 7 сентября. Само онлайн-голосование пройдет с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Впервые на этих довыборах будет апробирован электронный реестр, в который избирательные комиссии будут вносить сведения о фактах получения электронных бюллетеней, досрочном голосовании. Это позволит, в конечном счете, защитить избирательную систему от попыток двойного голосования. Доступ к электронному реестру получат члены избирательных комиссий территориального и участкового уровней. В режиме реального времени они смогут отследить, подавал ли явившийся на участок человек заявку на электронное голосование. Вычислить тех, кто пытается обмануть систему, не составит никакого труда.

По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, даже если человек проголосовал досрочно, а после этого подал заявление на электронное голосование, проголосовать электронно у него не получится. Заявление аннулируют перед формированием итогового реестра электронного голосования.

"Если гражданин записался, но потом передумал участвовать в электронном голосовании, то он может дождаться 13 сентября и прийти на участок, там проверят, что доступ к электронному бюллетеню не получал и выдадут традиционный бюллетень. Сразу после 20:00 12 сентября список тех граждан, которые записались на электронное голосование, но участия в нем не приняли, будут переданы в традиционные УИКи", - объяснил он.