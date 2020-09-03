Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

На борьбу с коронавирусной инфекцией из столичного бюджета было выделено 300 миллиардов рублей. Об этом на Столыпинском форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти деньги город направил на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник. "По сути, мы простые больницы переоборудовали в инфекционные, а это не самая простая задача", - подчеркнул Ефимов.

Между тем по большинству показателей, добавил чиновник, столица уже вышла на уровень прошлого года. В частности, восстановился потребительский спрос.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики", напомним, проходит в эти дни в МГИМО.