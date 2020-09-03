Москвичи стали чаще ездить на электросамокатах

Сервисы аренды электросамокатов в Москве становятся все популярнее.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, в этом году и самокатный парк, и количество поездок выросли вдвое. Один электросамокат в среднем используется семь раз в день. Всего в столице сейчас более пяти тысяч самокатов. Их предоставляют шесть операторов.

- Электросамокат стал полноценным экологичным видом городского транспорта - на нем можно добраться в любой район города, - отмечают в дептрансе.