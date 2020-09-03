Москву покинули черные стрижи

Специалисты Мосприроды зафиксировали отлеты первых перелетных птиц. На зимовку в теплые страны улетели черные стрижи.

Еще в середине августа эти птицы начали собираться в стайки и "репетировать" отлет. Им предстоит преодолеть более 9 тысяч километров, чтобы достичь южного берега Африки, где они и проводят зиму. Как рассказали специалисты, вслед за стрижами отправятся ласточки, а потом и мелкие насекомоядные, такие как соловей, некоторые виды пеночек, мухоловки. Немного позже, но в свой черед улетят и зерноядные птицы, такие как овсянки.

Напомним, что в прошлом году из-за теплой осени ряд водоплавающих птиц и вовсе остались зимовать в Москве, посчитав, что им хватит кормовой базы.

Кстати, в столице зимой остаются синицы, воробьи, дятлы, кряквы и все чаще огари - степные утки.