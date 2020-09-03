На НВ АЭC побывали ведущие "Маяка"

В Нововоронеже и на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) побывали популярные ведущие радиостанции "Маяк" Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов. Поездка в город атомщиков состоялась в рамках большого совместного проекта "Путешествие по стране Росатом", организованного совместно Госкорпорацией "Росатом" и радиостанцией "Маяк" к 75-летию атомной промышленности. Цель проекта - рассказать об атомной энергетике простым и понятным языком.

Тур известных радиоведущих по городам расположения объектов атомной промышленности начался с посещения Обнинска, где в 1954 году заработала первая в мире АЭС. Нововоронеж стал вторым по счету городом, где побывали Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов: именно здесь впервые были пущены водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), создатель которых - выдающийся советский ученый Игорь Курчатов.

"В рамках тура мы посещаем предприятия, которые являются гордостью "Росатома". Наш проект предоставляет такую возможность. Я - гуманитарий, мне интересно разобраться в том, как это все устроено, и рассказать об этом своими словами. Мы пообщались с работниками разных подразделений Нововоронежской АЭС. Это интересные, умные, легкие в общении люди, которые развивают атомную отрасль и вызывают восхищение", - сказал Сергей Стиллавин.

В пруду-охладителе энергоблока №5 Нововоронежской АЭС телеведущие поймали рыбу, а специалисты лаборатории внешнего радиационного контроля проверили ее на радиоактивность. Еще одним убедительным доказательством безопасности НВ АЭС стали показатели гамма-фона, которые демонстрируются в режиме реального времени на специальном табло лаборатории, и доступны каждому жителю города.

Также гости смогли оценить высокую профессиональную подготовку оперативного персонала НВ АЭС, для которого инструкторы смоделировали нештатную ситуацию на тренажере энергоблока-миллионника. А на смотровой площадке радиоведущие увидели инновационные энергоблоки № 6 и № 7. Они стали первыми в мире энергоблоками с пассивными системами безопасности поколения "3+". В музее НВ АЭС Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов ознакомились с интересными историческими фактами и экспонатами. Особый интерес вызвал оригинал чертежа первого энергоблока НВ АЭС мощностью 210 МВт.

После жаркого дня они с большим удовольствием побывали на ледовой арене "Остальная", которая два года назад появилась в Нововоронеже благодаря Соглашению между правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом".

Следующий город, куда отправятся радиоведущие, - Саров. По итогам путешествия выйдут познавательные радиопередачи и фильмы о работе атомных предприятий и людях, составивших основу технической элиты страны.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru