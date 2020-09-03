На "Спасской башне" выступит тысяча музыкантов

6 сентября в показательном представлении XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" примут участие около тысячи музыкантов, танцоров, певцов и артистов. Готовят роскошное пиротехническое шоу - фейерверк в красках Победы.

Задействована кавалерия и авиация. В наземной экспозиции покажут истребитель Ла-5 - на таких летали летчики, ставшие прообразом пилотов "летающей эскадрильи" из фильма "В бой идут одни "старики". Услышим и композицию из него.

"Спасская башня" обычно проходит на Красной площади: много дней выступлений плюс концерты на московских вокзалах и в парках. Но этот год особый, будет всего одно уникальное представление: в парке "Патриот", с 20.00 до 22.00. Специально зрителей на шоу не приглашают (напомню: фестиваль на Красной площади не стали проводить, исходя из эпидемиологической безопасности), но посетители "Патриота" увидят и услышат все и всех: военные оркестры, танцевальные номера московских кадетов, суворовцев и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц минобороны. Под песни Московского казачьего хора выступят всадники Кремлевской школы верховой езды.

Мультимедийные возможности "Российской газеты" позволяют не только рассказать, но и показать представление, взять интервью у музыкантов, пройти за кулисы фестиваля, поговорить с теми, кто готовит это шоу. В 20.00 начнется прямой эфир телеканала "Звезда". В Россию летят видеоприветствия: из Парижа от Мирей Матье, а еще от музыкантов из Китая, Японии, Великобритании, Таиланда, Швейцарии и т.д. - практически из всех уголков планеты.

"В финале выступит Тамара Михайловна Гвердцители, - рассказал музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин. - Она исполнит песню, которую пока мы держим в секрете".