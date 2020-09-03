Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России

Более тысячи площадок, где любой желающий мог написать "Диктант Победы", работали сегодня Подмосковье.

"Память о великих подвигах советских солдат и офицеров не должна быть забыта. Наши отцы и деды прошли с оружием в руках от Москвы до Берлина, сражались в партизанских отрядах, работали на заводах. И верили, что как бы тяжело не было, победа будет за нами. "Диктант победы" об этом: об эмоциях, чувствах и памяти", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, давая старт "Диктанту Победы".

Центральными площадками акции стали музей "Зоя" в деревне Петрищево Рузского округа, музей "Бородинское поле" в Можайске и школа №3 в Наро-Фоминске, где для участников выступили военнослужащие Кантемировской дивизии. А на площадке в Красногорске собрались одновременно 1583 человека. Это достижение было зафиксировано в книге рекордов России. "Уже во время подготовки мы увидели, что интерес к диктанту в этом году беспрецедентный. Захотелось это наглядно продемонстрировать, что мы и сделали", - отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.