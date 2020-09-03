Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в Москве

Столичная прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в районе Солнцева, где из окна квартиры выпал малолетний ребенок. По данным пресс-службы ведомства, в момент происшествия ребенок и его сестра находились в квартире одни.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, организована проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на западе столицы. По предварительной информации, 3 сентября ребенок 2018 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома по ул. 50 лет Октября. Двухлетнего ребенка доставили в больницу. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили в квартире, откуда выпал ребенок, еще одного ребенка, 2011 года рождения. В момент происшествия родители детей и другие взрослые отсутствовали.

Как уточнили в прокуратуре, Солнцевской межрайонной прокуратуре поручено дать оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.