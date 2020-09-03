Каждый третий москвич был готов платить за летнюю аренду дач по 300 тысяч рублей и более - лишь бы выбраться из четырех стен и провести самоизоляцию и последующий отпуск на воздухе. Об этом "РГ" рассказали специалисты агентства "ИНКОМ-Недвижимость" по итогам анализа рынка "фазенд".

"Спрос на загородные дома в апреле этого года оказался на 30 процентов выше, чем в аналогичном периоде 2019-го, - рассказала замдиректора департамента аренды квартир Оксана Полякова. - Даже в июне, когда большинство желающих уже давно переселились за город, рост спроса составил 14 процентов". Большинство "новых дачников" стремились уехать подальше от МКАД. Во-первых, это гарантировало снижение цены, а во-вторых, на периферии Московской области пейзажи живописнее. Сформировалась "психологическая отметка" - ставка в 90 тыс. руб. в месяц. Часть весенних огородников продлевали договоры и на все лето. Нетрудно подсчитать, что теплое время года на лоне подмосковной природы обошлось многим в 300 тыс. руб. и более внушительные суммы.

Чаще всего загородную недвижимость выбирали под Красногорском, Солнечногорском, Истрой, Дмитровом. Понятно, что в массе своей эти предложения не были бюджетными, хотя кое-кто смог сэкономить, не уезжая от Москвы слишком далеко. Например, в окрестностях Одинцова, всего в 6 км от МКАД, сдавался двухэтажный таунхаус в деревне Мамоново. Месячная аренда двухэтажного дома площадью 80 кв. м и со всей необходимой бытовой техникой оценивалась в 30 тыс. руб. Но это, скорее, исключение. Чтобы сэкономить и заодно полюбоваться видами, москвичи выбирали гораздо более отдаленные уголки соседнего региона: Серебряные Пруды, Зарайск, Каширу, Шатуру.

Многие этим летом решили не снимать, а сразу купить загородное владение, отмечает руководитель аналитического центра агентства Дмитрий Таганов. Те, кто искал коттедж, были готовы заплатить 12-20 млн руб. Но такие дома, скорее, для постоянного проживания. А если речь идет о даче в классическом понимании, то такие варианты предлагали по большей части за 1,5-2 млн руб. "Сложность заключается в том, что вторичный загородный рынок на 80 процентов заполнен низкокачественными объектами по завышенным ценам, поэтому подобрать достойные варианты довольно сложно", - комментирует собеседник "РГ".

Сейчас горожане все меньше интересуются загородной недвижимостью. А вот собственники дорогих домов не стремятся снижать цены: продавать дом многим не к спеху, да и вдруг удаленка станет популярнее и потенциальных покупателей и арендаторов прибавится?