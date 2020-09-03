Новости

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 03.09.2020
ФАС возбудила дело против блогера за демонстрацию этикетки вермута 03.09.2020
На блогера Анастасию Ивлееву завели дело за рекламу алкоголя 03.09.2020
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки "Бэтмена" остановлены 03.09.2020
Вологжанин убил жену и пятилетнюю дочь 03.09.2020
На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow 03.09.2020
В Ленобласти мужчина разбился насмерть, упав с крыльца больницы 03.09.2020
Израильские археологи обнаружили останки библейского дворца в Иерусалиме 03.09.2020
"Спартак" пропустил семь шайб в Ярославле в стартовом матче сезона в КХЛ 03.09.2020
МИД Сербии: Вучич отверг пункт о признании Косова на переговорах в США 03.09.2020
В Госдуму внесли законопроект об ограничении комиссии в магазинах приложений 03.09.2020
Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в Москве 03.09.2020
Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России 03.09.2020
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем 03.09.2020
Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях 03.09.2020
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией 03.09.2020
Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург" 03.09.2020
Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза 03.09.2020
Сериал "Настрогали" с Мартином Фрименом продлен на второй сезон 03.09.2020
Городские службы Москвы 5 и 6 сентября переводят на усиленный режим работы 03.09.2020
Минск: Почему финским хоккеистам "Йокериту" присудили поражение 03.09.2020
В МИД России предупредили о возможных провокациях в Черногории 03.09.2020
В Москве возобновят работу конгрессов и выставок 03.09.2020
В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 03.09.2020
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 03.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 23:00
Рубрика: Экономика

Ваши три сотки

Сколько отдали москвичи ради "дачного" карантина
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8252)
Каждый третий москвич был готов платить за летнюю аренду дач по 300 тысяч рублей и более - лишь бы выбраться из четырех стен и провести самоизоляцию и последующий отпуск на воздухе. Об этом "РГ" рассказали специалисты агентства "ИНКОМ-Недвижимость" по итогам анализа рынка "фазенд".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Спрос на загородные дома в апреле этого года оказался на 30 процентов выше, чем в аналогичном периоде 2019-го, - рассказала замдиректора департамента аренды квартир Оксана Полякова. - Даже в июне, когда большинство желающих уже давно переселились за город, рост спроса составил 14 процентов". Большинство "новых дачников" стремились уехать подальше от МКАД. Во-первых, это гарантировало снижение цены, а во-вторых, на периферии Московской области пейзажи живописнее. Сформировалась "психологическая отметка" - ставка в 90 тыс. руб. в месяц. Часть весенних огородников продлевали договоры и на все лето. Нетрудно подсчитать, что теплое время года на лоне подмосковной природы обошлось многим в 300 тыс. руб. и более внушительные суммы.

Фото: Александр Корольков/РГ
В России появится федеральная система аренды жилья

Чаще всего загородную недвижимость выбирали под Красногорском, Солнечногорском, Истрой, Дмитровом. Понятно, что в массе своей эти предложения не были бюджетными, хотя кое-кто смог сэкономить, не уезжая от Москвы слишком далеко. Например, в окрестностях Одинцова, всего в 6 км от МКАД, сдавался двухэтажный таунхаус в деревне Мамоново. Месячная аренда двухэтажного дома площадью 80 кв. м и со всей необходимой бытовой техникой оценивалась в 30 тыс. руб. Но это, скорее, исключение. Чтобы сэкономить и заодно полюбоваться видами, москвичи выбирали гораздо более отдаленные уголки соседнего региона: Серебряные Пруды, Зарайск, Каширу, Шатуру.

Многие этим летом решили не снимать, а сразу купить загородное владение, отмечает руководитель аналитического центра агентства Дмитрий Таганов. Те, кто искал коттедж, были готовы заплатить 12-20 млн руб. Но такие дома, скорее, для постоянного проживания. А если речь идет о даче в классическом понимании, то такие варианты предлагали по большей части за 1,5-2 млн руб. "Сложность заключается в том, что вторичный загородный рынок на 80 процентов заполнен низкокачественными объектами по завышенным ценам, поэтому подобрать достойные варианты довольно сложно", - комментирует собеседник "РГ".

Сейчас горожане все меньше интересуются загородной недвижимостью. А вот собственники дорогих домов не стремятся снижать цены: продавать дом многим не к спеху, да и вдруг удаленка станет популярнее и потенциальных покупателей и арендаторов прибавится?

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин
В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре