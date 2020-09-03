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03.09.2020 12:27
Рубрика: Общество

Собянин пригласил школьников присоединиться к "Первоклассному сентябрю"

Текст: Ангелина Зеленькова
В Москве для школьников стартовала акция "Первоклассный сентябрь". До конца месяца первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - "КидБург", "Кидзания", "Экспериментариум", "Иннопарк", Arena Space и мастер-классы в детских технопарках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"1 сентября - особенно важный день для первоклашек. От первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе. Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию "Первоклассный сентябрь". В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - "КидБург", "Кидзания", "Экспериментариум", "Иннопарк", Arena Space и мастер-классы в детских технопарках", - написал глава города.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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По его словам, ребята могут выбрать площадку на сайте акции и отправить заявку. После подтверждения можно прийти в указанное время. По оценкам столичных властей, бесплатно посетить площадки дополнительного образования смогут 40 тысяч первоклассников. К примеру, в технопарке "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана можно побывать на мастер-классы по биотехнологиям, scratch-программированию и робототехнике. В технопарке "На Зорге" ребятам предложат смастерить тканевую игрушку и создать макеты городских сооружений из картона, а в "Менделеев Центре" проведут химические опыты. Детский технопарк "Траектория взлета" проведет занятия по scratch-программированию и конструированию роботов Lego, а "Вертикальный взлет"- по основам объемного прототипирования и цифровой фотографии. "Наукоград" предложит школьникам сразиться с родителям в робофутбол, создать архитектурную сказку с авторскими персонажами и элементами декора, а также полетать на авиатренажере в кабине советского самолета Як-40.

Также в соцсети "Вконтакте" мэр сообщил, что к 1 сентября в Москве построили пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детских садов. Часть из них была возведена на деньги инвесторов. "На сегодняшний день мы решили проблему нехватки мест в школах и садиках. Но город растет, меняются наши представления о комфорте, и мы продолжаем строить новые соцобъекты. Отдельное внимание Новой Москве. Ко Дню знаний мы открыли школу на 1 150 учеников и детсад на 220 мест в Саларьеве. Раньше в том районе не было ни школ, ни детских садов. Их построили всего за два года", - отметил Сергей Собянин.

В регионах Общество Образование Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 1 сентября - День знаний

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