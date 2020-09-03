Тульский кремль готовится к своему юбилею

В пятницу в Туле пройдет итоговое выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. С чем туляки подошли к этой дате?

За три года подготовки к юбилею в Туле и области произошли поистине глобальные изменения. Масштабные ремонтно-реставрационные работы проведены на 70 объектах региона, благоустроено более 50 общественных пространств в Туле и 11 в малых исторических городах и поселениях. Уже сейчас число посетителей тульских музеев возросло на 22 процента, турпоток увеличился на 54 процента, а номерной фонд в гостиницах - почти на 14 процентов.

За этими сухими цифрами стоит реальное преобразование городов и поселков, изменение жизни туляков. Выросли интерес и узнаваемость региона. По сути, сегодня Тульский край стал еще одной точкой притяжения для туристов. Переоценить значение создания Большой засечной черты, начало которому положило строительство Тульского кремля, невозможно.

- Когда изучаешь Писцовые книги того времени, например, Епифанского уезда, то буквально на каждой странице по несколько раз встречаешь записи о гибели семей от набегов, - говорит директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. - То, что здесь появился кремль, начали строить "укрепрайон", реально повлияло на становление российского государства.

Юбилей Тульского кремля позволил не только напомнить об исторических событиях - это еще и череда грандиозных проектов по благоустройству городской среды, реализованных в ходе подготовки к празднованию. Главные изменения, конечно, претерпел исторический центр Тулы. Это и сам Тульский кремль, и возвращенная тулякам Казанская набережная, и креативное современное молодежное пространство "Искра", и, конечно, уникальный для нашей страны Музейный квартал.

Сегодня уже сложно представить, что всего несколько лет назад обратная сторона кремлевской стены была тайной за семью печатями, поскольку территория принадлежала Тульскому оружейному заводу. В архивах "РГ" есть снимок с вертолета конца прошлого века, на котором видно, что за кремлевской стеной на заводской территории располагаются бочки с горючим и огромная, почти с кремлевскую стену высотой, свалка.

Уже сейчас число посетителей тульских музеев возросло на 22 процента, турпоток увеличился на 54 процента

Достаточно сказать, что когда завод ушел с берега Упы, любители косплея использовали это место в качестве декораций к сюжетам об апокалипсическом будущем. Сейчас это Казанская набережная с уютными кафе и ресторанами, велодорожками, детскими и спортивными площадками. На месте бывшей заводской свалки появился ландшафтный парк, прибрежная зона расчищена от ветхих строений, зарослей и мусора, а историческое русло Упы - от ила, на реке поселились уточки.

И все же флагманский проект - Музейный квартал, аналогов которому пока нет нигде в России. Он расположен в непосредственной близости к кремлю, это наиболее древние тульские улицы, сохранившие застройку XVIII-XIX веков. Здесь расположились филиалы четырех федеральных музеев - Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д. Поленова, а также региональные и частные музеи казачества, советской игрушки и другие.