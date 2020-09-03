Тульский кремль готовится к своему юбилею

Новости

В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
В Манчестере появился памятник жителям блокадного Ленинграда и красноармейцам 18:02
Матвиенко поддержала идею о стандарте благополучия человека в Ростовской области 18:00
Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора" 17:54
Нидерландский министр нарушил социальную дистанцию на своей свадьбе 17:52
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой войны 17:50
Американский суд подтвердил правоту Сноудена 17:50
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей 17:22
В Крыму арестован подозреваемый в краже 40 миллионов рублей инкассатор 16:59
Приговор Ефремову огласят 8 сентября 16:54
Стало известно, когда США покинут ВОЗ 16:49
Аэропорт Симферополя опроверг снятие с рейса ребенка с игрушечным пистолетом 16:35
Таиланд зарегистрировал первый за 100 дней случай заражения COVID-19 16:31
Володин: Россия должна получить доступ ко всем материалам по Навальному 16:28
Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике 16:26
Кириенко рассказал о грантах на форуме "Таврида" 16:25
На Урале скульптурный ансамбль объединил Чапаева и основателя "Альфы" 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 19:10
Рубрика: Общество

Черта засечная ожила

Тульский кремль готовится к своему юбилею
Текст: Елена Шулепова ("Российская газета", Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
В пятницу в Туле пройдет итоговое выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. С чем туляки подошли к этой дате?

За три года подготовки к юбилею в Туле и области произошли поистине глобальные изменения. Масштабные ремонтно-реставрационные работы проведены на 70 объектах региона, благоустроено более 50 общественных пространств в Туле и 11 в малых исторических городах и поселениях. Уже сейчас число посетителей тульских музеев возросло на 22 процента, турпоток увеличился на 54 процента, а номерной фонд в гостиницах - почти на 14 процентов.

Фото: WWW.VK.COM/VENEVTIC
Чем тульский Венев может привлечь туристов

За этими сухими цифрами стоит реальное преобразование городов и поселков, изменение жизни туляков. Выросли интерес и узнаваемость региона. По сути, сегодня Тульский край стал еще одной точкой притяжения для туристов. Переоценить значение создания Большой засечной черты, начало которому положило строительство Тульского кремля, невозможно.

- Когда изучаешь Писцовые книги того времени, например, Епифанского уезда, то буквально на каждой странице по несколько раз встречаешь записи о гибели семей от набегов, - говорит директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. - То, что здесь появился кремль, начали строить "укрепрайон", реально повлияло на становление российского государства.

Юбилей Тульского кремля позволил не только напомнить об исторических событиях - это еще и череда грандиозных проектов по благоустройству городской среды, реализованных в ходе подготовки к празднованию. Главные изменения, конечно, претерпел исторический центр Тулы. Это и сам Тульский кремль, и возвращенная тулякам Казанская набережная, и креативное современное молодежное пространство "Искра", и, конечно, уникальный для нашей страны Музейный квартал.

Сегодня уже сложно представить, что всего несколько лет назад обратная сторона кремлевской стены была тайной за семью печатями, поскольку территория принадлежала Тульскому оружейному заводу. В архивах "РГ" есть снимок с вертолета конца прошлого века, на котором видно, что за кремлевской стеной на заводской территории располагаются бочки с горючим и огромная, почти с кремлевскую стену высотой, свалка.

Уже сейчас число посетителей тульских музеев возросло на 22 процента, турпоток увеличился  на 54 процента

Достаточно сказать, что когда завод ушел с берега Упы, любители косплея использовали это место в качестве декораций к сюжетам об апокалипсическом будущем. Сейчас это Казанская набережная с уютными кафе и ресторанами, велодорожками, детскими и спортивными площадками. На месте бывшей заводской свалки появился ландшафтный парк, прибрежная зона расчищена от ветхих строений, зарослей и мусора, а историческое русло Упы - от ила, на реке поселились уточки.

И все же флагманский проект - Музейный квартал, аналогов которому пока нет нигде в России. Он расположен в непосредственной близости к кремлю, это наиболее древние тульские улицы, сохранившие застройку XVIII-XIX веков. Здесь расположились филиалы четырех федеральных музеев - Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д. Поленова, а также региональные и частные музеи казачества, советской игрушки и другие.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете