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03.09.2020 20:35
Рубрика: Общество

Ученые из ФРГ открыли новые имена погибших при взятии Берлина россиян

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Фамилии 13 красноармейцев, павших весной 1945-го на подступах к немецкой столице, установили историки Эрика и Герхард Шварц. Эти солдаты и офицеры были призваны в армию с территории нынешней РФ.

Фото: из семейного архива
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Изучая события 1945 года в своем регионе (Рефельде, район Барним севернее Берлина), ученые обнаружили, что при перезахоронении советских солдат и офицеров вскоре после Победы часть имен осталась не учтенной. Они не значатся в списках братских могил в данной местности, сообщила руководитель воронежского Регионального центра устной истории Наталья Тимофеева. Коллеги из ФРГ прислали ей список с "возвращенными" именами.

Среди них двое уроженцев Чкаловской (Оренбургской) области: сержант Михаил Максимович Анисов (1911 г. р.) из поселка Каменный Брод и рядовой Василий Никитич Калачев (1926 г. р.) из деревни Свиногорка. Оба служили в 11-м танковом корпусе.

В том же соединении воевали рядовые Алексей Никитич Короченко (1924 г. р.) из деревни Шаталовка Корочанского района Курской области (призван новосибирским РВК); старшина Василий Петрович Кострецов (1912 г. р.) из поселка Лашма Касимовского района Рязанской области; младший сержант Дмитрий Степанович Кузнецов (1911 г. р.) из деревни Большая Зверевая Токаревского района Тамбовской области; сержант Федор Павлович Кравченко (1922 г. р.) из Херсона, призванный в Улан-Удэ; старший сержант Василий Иванович Привалов (1918 г. р.) из села Студенцы Хворостянского района Куйбышевской (Самарской) области.

Фото: Григорий Денисов
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Из Одессы ушел на фронт рядовой 57-й гвардейской стрелковой дивизии Алексей Иванович Качалкин (1902 г. р.), уроженец подмосковной деревни Талицы. В той же дивизии служили и погибли под Берлином рядовой Александр Иванович Щекатов (1902 г. р.) из Минусинска Красноярского края и москвичи - подполковник Дмитрий Иванович Кудряшов (1908 г. р.) и полковник Константин Григорьевич Кулаков (1919 г. р.).

Шайхей Фарахович Сахов (1925 г. р.) из Миякинского сельсовета Миякинского района Башкирской АССР был рядовым 35 гвардейской стрелковой дивизии. Уроженец Брянска Сергей Васильевич Стрельцов (1913 г. р.), призванный в Туймазинском районе той же Башкирии, - младшим лейтенантом в 47-й гвардейской стрелковой.

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