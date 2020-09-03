В Москве прошли антитеррористические учения СОБР

В преддверии Дня города Москвы сотрудники специального отряда быстрого реагирования Центральной оперативной таможни (СОБР ЦОТ) провели антитеррористические учения на территории поисково-спасательной станции "Крымский мост" (ПСС) в ЦПКиО им. М. Горького. В учениях был задействован таможенный кинолог с собакой, обученной на поиск взрывчатых и наркотических веществ.

По легенде учений, СОБРовцами таможни предотвращена попытка пронести на судно оружие, боеприпасы и наркотические средства, незаконно ввезенные через государственную границу России.

Также на учениях отработаны приемы оказания первой медицинской помощи раненому бойцу СОБР и спасение сотрудника из воды.