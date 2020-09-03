Московский областной суд приговорил к 15 и 14 годам колонии строгого режима отца и сына Жиделевых за необъяснимо жестокое убийство соседа.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области, суд установил, что вечером 23 сентября 2018 года Николай Жиделев и его сын Илья в поселке Сватково Сергиево-Посадского района совершили убийство своего соседа - бизнесмена Юрия Назарова. Причиной убийства, по данным следствия, послужил затяжной спор, связанный с установлением границ их участков и построек на них.

По версии следствия, потерпевший Назаров 23 сентября зашел во двор к Жиделевым, чтобы помириться и уладить давний конфликт с соседями. Однако во время разговора между мужчинами снова возник спор, и 57-летний хозяин дома нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в область жизненно-важных органов, а его 24-летний сын добил гостя ударом кувалды по голове.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники погрузили тело в машину и вывезли на местное Рогачевское кладбище. Там они его подожгли, а потом закопали рядом с могилами.

Пропавшего Назарова больше недели искали волонтеры, но безрезультатно. Под подозрение отец и сын Жиделевы попали сразу, но доказательств их вины и никаких следов убийства на их участке не обнаружили.

Тело погибшего нашли только спустя несколько месяцев, когда следователи все-таки смогли доказать причастность отца и сына к исчезновению соседа и они показали, где закопали труп.