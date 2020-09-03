В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт

В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капитальный ремонт. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- Дворец бракосочетания №4 самый большой в столице. Мы понимаем, что свадьба - это важное событие в жизни каждой семьи, поэтому ЗАГС, а тем более Дворец бракосочетания, должен соответствовать статусу этого дня. После капитального ремонта здесь будет еще комфортнее, и торжественные свадебные церемонии станут более запоминающимися и красочными.

В связи с ограничительными мерами начало строительных работ во Дворце бракосочетания №4 было отложено. Сейчас они начались. В связи с тем, что у каждого отдела ЗАГС свой уникальный архив актов, по которым совершаются юридически значимые действия, ремонт будет проходить в два этапа. Пока прекращен прием заявлений на торжественную регистрацию брака, а остальные услуги остаются доступными.

Во время капремонта исторические значимые элементы - красивую широкую лестницу, люстру в зале торжественных регистраций и колонны из натурального камня - сохранят и отреставрируют. Заменят инженерные системы, кровлю, улучшат отделку внутренних помещений и утеплят фасад. Для более большего комфорта размещения гостей и сотрудников проведут перепланировку помещений. Дворец оснастят всем необходимым для маломобильных групп граждан. Системы безопасности оборудуют камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой и постом охраны.

Напомню, Дворец бракосочетания № 4 образован в 1981 году. Он занимает два этажа общей площадью 2 447 квадратных метров и является самым большим в Москве. На второй этаж здесь ведет широкая мраморная лестница из 32 ступеней, которая за долгие годы стала знаменитой благодаря множеству свадебных фотографий, сделанных на ней.

Просторный гостевой холл второго этажа, залитый светом из высоких окон, разделенных колоннами, ведет в зал торжественной регистрации брака. Зал по праву считается одним из красивейших в Москве: вместительный (128 кв. м), с высокими семиметровыми потолками и декорированными орнаментом окнами. Венчает зал уникальная многоярусная стеклянная люстра, созданная в единственном экземпляре на Московском стекольном заводе специально для Дворца бракосочетания № 4.

Более четверти века, с 1991 по сентябрь 2016 года, иностранцы могли заключать брак в Москве только во Дворце бракосочетания № 4. В 2019 году все отделы ЗАГС Москвы стали регистрировать браки с гражданами иностранных государств. Сотрудники дворца оказывают консультативную помощь регионам и проводят обучение сотрудников московских отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания в освоении работы по регистрации брака иностранных граждан.

Архив Дворца бракосочетания № 4 включает 224 450 записей акта о заключении брака, составленных с октября 1981 по настоящее время. Также в архиве хранятся записи акта о заключении брака, составленные Дворцом бракосочетания № 2 с мая 1962 года до момента его закрытия в феврале 1993 года. Архив Дворца № 2 насчитывает 256 613 записей.