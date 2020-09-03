Новости

Судьба Лионеля Месси решится 3 сентября 08:52
Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам 08:40
В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт 08:10
Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом" 07:54
В Вашингтоне полиция застрелила 18-летнего афроамериканца 07:53
В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков 07:33
Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции 07:30
Вашингтон ввел новые ограничения для китайских дипломатов в США 07:20
Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне 06:40
Иллюзионист поднялся на связке воздушных шаров на высоту более 7,5 км 06:09
На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне 05:47
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны 05:44
Трамп выступил в защиту памятников в Вашингтоне 05:01
В Хабаровске открыли памятник полководцу Жукову 04:35
В Южной Корее один человек стал жертвой тайфуна "Майсак" 04:28
США будут выборочно участвовать в мероприятиях ВОЗ 04:10
Обнаружен один человек с пропавшего у берегов Японии судна 03:50
Трамп лишит госфинансирования ставшие "зонами беззакония" города 03:37
Тайфун "Майсак" оставил без света жителей Японии и Кореи 03:15
В странах Америки жертвами коронавируса стали более 2,5 тысячи медработников 03:03
Меланью Трамп уличили в использовании личной почты в рабочих целях 02:34
Популярность Байдена среди избирателей снова возросла 02:04
Генпрокурор США назвал "игрой с огнем" голосование по почте 01:56
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни 01:23
Принц Гарри и Меган Маркл станут делать фильмы для Netflix 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 08:10

В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт

Текст: Любовь Проценко

В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капитальный ремонт. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- Дворец бракосочетания №4 самый большой в столице. Мы понимаем, что свадьба - это важное событие в жизни каждой семьи, поэтому ЗАГС, а тем более Дворец бракосочетания, должен соответствовать статусу этого дня. После капитального ремонта здесь будет еще комфортнее, и торжественные свадебные церемонии станут более запоминающимися и красочными.

Пациенты московских поликлиник, вставших на ремонт, посетили врачей по новым адресам более 360 тысяч раз

В связи с ограничительными мерами начало строительных работ во Дворце бракосочетания №4 было отложено. Сейчас они начались. В связи с тем, что у каждого отдела ЗАГС свой уникальный архив актов, по которым совершаются юридически значимые действия, ремонт будет проходить в два этапа. Пока прекращен прием заявлений на торжественную регистрацию брака, а остальные услуги остаются доступными.

Во время капремонта исторические значимые элементы - красивую широкую лестницу, люстру в зале торжественных регистраций и колонны из натурального камня - сохранят и отреставрируют. Заменят инженерные системы, кровлю, улучшат отделку внутренних помещений и утеплят фасад. Для более большего комфорта размещения гостей и сотрудников проведут перепланировку помещений. Дворец оснастят всем необходимым для маломобильных групп граждан. Системы безопасности оборудуют камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой и постом охраны.

Напомню, Дворец бракосочетания № 4 образован в 1981 году. Он занимает два этажа общей площадью 2 447 квадратных метров и является самым большим в Москве. На второй этаж здесь ведет широкая мраморная лестница из 32 ступеней, которая за долгие годы стала знаменитой благодаря множеству свадебных фотографий, сделанных на ней.

В Москве на месте высотки заводоуправления "ЗИЛа" появится технопарк

Просторный гостевой холл второго этажа, залитый светом из высоких окон, разделенных колоннами, ведет в зал торжественной регистрации брака. Зал по праву считается одним из красивейших в Москве: вместительный (128 кв. м), с высокими семиметровыми потолками и декорированными орнаментом окнами. Венчает зал уникальная многоярусная стеклянная люстра, созданная в единственном экземпляре на Московском стекольном заводе специально для Дворца бракосочетания № 4.

Более четверти века, с 1991 по сентябрь 2016 года, иностранцы могли заключать брак в Москве только во Дворце бракосочетания № 4. В 2019 году все отделы ЗАГС Москвы стали регистрировать браки с гражданами иностранных государств. Сотрудники дворца оказывают консультативную помощь регионам и проводят обучение сотрудников московских отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания в освоении работы по регистрации брака иностранных граждан.

Архив Дворца бракосочетания № 4 включает 224 450 записей акта о заключении брака, составленных с октября 1981 по настоящее время. Также в архиве хранятся записи акта о заключении брака, составленные Дворцом бракосочетания № 2 с мая 1962 года до момента его закрытия в феврале 1993 года. Архив Дворца № 2 насчитывает 256 613 записей.

В регионах Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни