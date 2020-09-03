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03.09.2020 09:46
Рубрика: Происшествия

В Благовещенске дети пострадали из-за кварцевания в школе

Текст: Дина Непомнящая

Несколько учеников 10 класса Алексеевской гимназии Благовещенска были вынуждены обратиться к врачу после того, как в течение долго времени находились в классе с включенной лампой для кварцевания. У школьников диагностировали электроофтальмию.

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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, травмы глаз ребята получили они из-за того, что учительница, включив лампу для дезинфекции помещения, забыла выключить ее перед началом занятий. В результате прибор проработал целый день.

Пострадавшие старшеклассники отправлены на домашнее лечение под контролем врача-окулиста. Им рекомендовано применение капель для глаз. Перед родителями подростков извинились. Кварцевую лампу демонтировали из учебного кабинета. Туда установят новый рециркулятор. По факту ЧП примут все необходимые меры.

Работникам образовательных учреждений Благовещенска повторно объяснили, как пользоваться бактерицидными облучателями и другими дезинфицирующими средствами. Городское управление образования издало приказ об усилении контроля за их использованием.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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