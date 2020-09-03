Во время ковидной самоизоляции предпринимателям пришлось нелегко. Нужно было думать, из каких средств платить аренду, как не потерять клиентов. Тем удивительнее тот факт, что нашлись смельчаки, которые именно в это время рискнули начать свое дело или расширить существующий бизнес. О том, как решились на это несколько жителей Хабаровского края, узнала "РГ".

Для Анастасии Овчинниковой первые месяцы карантина дали шанс переосмыслить жизненные приоритеты. В какой-то момент девушка поняла, что нынешняя работа ей не нравится и она хочет начать свое дело.

- Я собралась уволиться и сменить сферу деятельности как раз перед тем, как все начало закрываться из-за режима ограничения, - вспоминает Настя. - Стала думать, чем заниматься. У меня возникла идея открыть магазин с товарами для новорожденных. Я с мужем решила попробовать развивать его в онлайн-формате.

Прилавок в Instagram показался очень перспективным проектом. Перед глазами были примеры магазинов, которые из реального мира переходили в интернет. Обеспечить доставку супруги были готовы собственными силами. И Анастасия стала изучать рынок. Нашла поставщиков товара, зарегистрировала ИП, подготовила материал для публикаций на страничке магазина на месяц вперед. И вдруг поняла, что только в виртуальном пространстве существовать не хочет.

- Я просто однажды проснулась и осознала, что сидеть дома и выкладывать в Instagram посты - это не то. Мне так неинтересно и скучно, теряется социальная активность, - объясняет Настя. - Я обсудила это с мужем, и мы решили посмотреть, какова аренда места под реальный магазин. В это время как раз начали снимать ограничения на работу торговых точек. Мне повезло: буквально по второй ссылке нашла помещение в небольшом торговом центре, которое полностью устроило и по стоимости, и расположению.

Приятным бонусом стали две недели арендных каникул, которые помогли быстрее "встать на ноги". 1 августа магазин официально открылся, и работа пошла. Как отмечает Анастасия, клиенты уже есть, причем именно в ТЦ, а вот интернет-продажи пока не идут активно. Так что решение выбрать офлайн-формат оказалось очень своевременным.

Хозяйка другого магазина детских товаров Юлия Пономарева тоже решила открывать точку во время пандемии. Правда, ее бизнес существовал еще с 2016 года. Теперь же она приняла решение расширяться.

- На самом деле эта мысль появилась больше года назад. Один магазин не справлялся с потоком покупателей, мы не могли уделить достаточно внимания и заботы каждому клиенту, - отмечает Юля. - Долго искали подходящую торговую площадь, но никак не получалось найти точку в нужном районе по приемлемой цене.

Стартовые взносы на открытие косметического кабинета, включая обучение, покупку спецодежды и расходных материалов, составили примерно 40 тысяч рублей

Решение пришло откуда не ждали. Из-за пандемии многим бизнесам пришлось закрыться, и помещения освободились.

- Конечно, было очень страшно расширяться именно в такое время. И до сих пор страшно, - признается хозяйка магазина. - Но в тот момент надо было очень быстро принять решение. Наше помещение хотел забрать магазин разливного пива. Мы рискнули. Помогла уверенность в своем бизнесе, доверие и поддержка клиентов, а еще математический расчет.

Бизнесвумен отмечает, что из-за пандемии снизилась покупательная способность клиентов, усложнились отношения с поставщиками и производителями.

- Многие привыкли к онлайн-шопингу. Но у нас на этот случай есть интернет-магазин и бесплатная доставка, - рассказывает Юлия. - Основные риски сейчас сводятся к тому, будет ли вторая волна пандемии и, соответственно, еще одно закрытие всех магазинов на неопределенный срок. Если да - вторую точку придется закрывать и опять уходить в онлайн и доставки. Если нет - смотрим в будущее с оптимизмом.

За время длительного вынужденного "отпуска" задумались о своем деле даже те, кто раньше вообще не планировал развивать бизнес. К Евгении Борцовой мысль о том, что можно попытаться "не работать на дядю" впервые пришла в апреле, а в августе она открыла собственный кабинет аппаратной косметологии.

- Все вышло очень неожиданно. У меня уже было оборудование, на котором я сейчас работаю, но использовалось оно в личных целях. А весной за компанию с подружкой пошла на мастер-класс, где рассказали, как с помощью такого аппарата можно зарабатывать, - делится Женя. - Раньше я думала, что косметологом может работать только человек с медицинским образованием, но мне объяснили, что есть мастера-эстетисты, которые делают только уходовые процедуры. И, чтобы работать в этом направлении, достаточно просто пройти короткое обучение.

Идея показалась Евгении интересной, после раздумий она решила попробовать. Тем более что знакомые предложили арендовать кабинет за смешные деньги.

- У меня все взносы на старте, включая самообучение, покупку спецодежды, расходных материалов вроде одноразовых масок, шапочек и пеленок, составили примерно 40 тысяч рублей. Я знаю, что даже 50 тысяч для открытия бизнеса - это копейки, поэтому, когда все так удачно складывалось, было бы даже странно отказаться от таких подарков судьбы, - смеется девушка.

Сейчас она очень рада, что решилась на этот стартап. Осознала, насколько ей нравится делать людей красивыми, сразу видеть результат своей работы и получать за нее деньги. Перед этим меркнут даже страхи, которые испытывала.

- Я очень боялась, что люди не придут. Потому что не воспримут меня как мастера или потому что сложная ситуация из-за пандемии, - говорит Евгения. - Но все в порядке. Работаю с соблюдением санитарных норм. Самое неудобное - перчатки, потому что нет контакта напрямую с кожей. Для многих клиентов это тоже некомфортно, поэтому, если посетитель просит, я могу снять перчатки, хорошо обработав руки антисептиком.