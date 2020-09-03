Минвостокразвития России проведет опрос среди инвесторов

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено и дальше улучшать конкурентоспособность преференциальных режимов ТОР и свободного порта, предлагая инвесторам наиболее выгодные условия для запуска новых проектов и развития бизнеса.

Опрос о новых формах поддержки, в которых будут нуждаться инвесторы, по поручению Минвостокразвития проведут институты развития Дальнего Востока: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, ФАНУ "Востокгосплан".

Опрос инвесторов, представителей бизнеса для сбора предложений по повышению конкурентоспособности ТОР и свободного порта пройдет до начала октября текущего года. Такой опрос будет проводиться ежемесячно институтами развития Дальнего Востока и представляться для анализа в Минвостокразвития России. Форма опроса будет содержать блоки общих и отдельных отраслевых преференций, преференций для крупных инвестиционных проектов, иностранных инвестиционных проектов и проектов МСП, а также отвечать на вопросы о необходимости корректировки действующих преференций в ТОР и свободном порту и введения новых преференций.