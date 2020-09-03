Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе деловой поездки по Дальнему Востоку дал старт созданию Амурского газохимического комплекса (АГХК), который станет одним из крупнейших и самых современных.

Первая свая в основание нового завода забита 18 августа 2020 года. Предприятие будет выпускать 2,7 миллиона тонн полимеров в год. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

"Проект АГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена, - рассказал председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов. - При этом в состав основного оборудования войдет уникальная по своим характеристикам, самая крупная в мире установка пиролиза - первого этапа переработки входящего сырья".

Проект реализуется в границах ТОР "Свободный" и в марте 2019 года был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. "Это очень важный для региона стратегический проект по объему инвестиций в основной капитал и по эффекту для экономики. Проекты "Сила Сибири", Амурский газоперерабатывающий завод и АГХК формируют ядро газохимического кластера, на базе которого получат развитие сопутствующие и смежные производства, транспортная и обеспечивающая инфраструктура, - отметил глава области Василий Орлов.

По словам руководителя регионального агентства по привлечению инвестиций Павла Пузанова, сырьевая база кластера позволит наладить производство целого ряда продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, - в частности, пленки и нетканых материалов, труб различного назначения, упаковки, клея, товаров народного потребления.

Строительство комплекса будет синхронизировано с выходом на полную мощность Амурского ГПЗ, поскольку именно он обеспечит АГХК сырьем - этаном и СУГ. Предполагается, что партнером в проекте выступит крупнейшая нефтехимическая компания мира - китайская Sinopec.

Новое предприятие должно внести существенный вклад в реализацию национальной программы развития несырьевого экспорта: в перспективе до 2040 года работа АГХК позволит увеличить его объем на 4,6 триллиона рублей.

Кроме всего, в проект АГХК заложено более 150 цифровых и автоматизированных решений, возможность круглосуточного дистанционного мониторинга и удаленного управления большинством технологических блоков.