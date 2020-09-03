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03.09.2020 07:38
Рубрика: Общество

На Камчатке открыли мемориал погибшим участникам Курильского десанта

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края
Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

Мемориальный комплекс, посвященный погибшим участникам Курильской десантной операции, открыли сегодня в сквере Свободы Петропавловска-Камчатского. На гранитных плитах высекли имена 1068 бойцов, не вернувшихся домой.

В преддверии годовщины Победы на полуострове провели большую работу, восстановив список героев-освободителей. На прежних плитах в сквере были указаны не все имена.

Фото: Александр Ярошенко
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- Сегодня мы отмечаем исторический день - 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Для Камчатки это событие имеет особое значение, потому что именно из Петропавловска-Камчатского 8824 бойца ушли на остров Шумшу, где в коротком ожесточенном сражении заставили капитулировать японские войска буквально за несколько дней, - сказал на церемонии открытия врио губернатора края Владимир Солодов, чьи слова приводятся на сайте правительства региона.

По словам Солодова, в планах - создать в Петропавловске-Камчатском Музей воинской славы. Кроме того, он пообещал поддержать проведение историко-географических экспедиций на остров Шумшу.

Справка "РГ"

Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 года, а закончилась 1 сентября. Ее провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР.

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