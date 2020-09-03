Один из ведущих онлайн-кинотеатров России покажет якутское кино

За тем, как расширяется мультимедийный сервис Оkko, - только успевай следить. Сегодня его представители сообщили, что на нем появится региональное российское кино. Более того, уже доступна первая коллекция: теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров.

"РГ" не раз писала о том, что в копилке кинокомпаний и продюсерских центров Республики Саха (Якутия) сегодня насчитываются десятки фильмов различных жанров. Киноиндустрия называет современное якутское кино феноменом, который продолжает развиваться и заявляет о себе, как в региональном прокате, так и на кинофестивалях различного уровня.

Например, наградами Международного московского кинофестиваля удостоены фильмы Эдуарда Новикова "Царь-птица" (Золотой приз "Святой Георгий", 2018 год), "Надо мною солнце не садится" (приз Зрительских симпатий, 2019 год). Популярностью кинозрителей Якутии пользуются и такие фильмы, как "Снайпер Саха", "Журавли над Ильменем", "Бэйбэрикээн" и другие картины. Их и можно будет посмотреть в Сети.

Более того, Якутское кино продолжает развиваться так, что задает и темп, и планку другим регионам России. И то, что в интернете появился еще один ресурс, причем такое крупный, где можно будет это изучить, - подарок киноманам и профессионалам. Слова об еще одном ресурсе отсылают к материалу "РГ" - ранее мы писали об онлайн-кинотеатре Sakhamovie. Но о нем знают не все, а у Okko аудитория в разы больше.

"За последние годы за якутским кино закрепилась слава своего рода интересного феномена, но сами картины были представлены по большей части на локальном уровне и, за исключением этнических кинофестивалей, не покидали пределов республики. Мы очень рады предоставить возможность представителям якутского кинематографа донести до широкой аудитории свои работы, и мы уверены, что они найдут своего зрителя", - говорит Софья Квашилава - генеральный продюсер Okko Entertainment.