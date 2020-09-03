С жалобами на проблемы с глазами обратились к врачам несколько десятиклассников Алексеевской гимназии Благовещенска после первых учебных дней. Медики диагностировали у ребят электроофтальмию. Ожоги глаз школьники получили из-за неправильно проведенной дезинфекции.

"Причиной послужило длительное пребывание в классе с включенной лампой для кварцевания, - сообщили в мэрии города. - Как выяснилось, преподаватель забыла отключить лампу в начале урока. В итоге прибор работал в течение всего дня".

Сейчас кварцевые лампы используют для обработки помещений многие организации. Такая дезинфекция является одной из мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Но относиться к этой процедуре надо очень внимательно. После применения лампы помещение необходимо обязательно проветрить. Находиться рядом с работающим прибором, а тем более смотреть на него строго запрещено. После инцидента в благовещенской гимназии эти правила повторно объясняют всем работникам местных учебных учреждений. Городское управление образования издало приказ об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей и других дезинфицирующих средств. Тем временем пострадавшие школьники отправлены на амбулаторное лечение под контролем врача-окулиста. Из 28 учеников избежать неприятных для здоровья последствий сумела только одна девочка. Перед родителями подростков извинились, а кварцевую лампу демонтировали. Проверку ситуации начали сотрудники управления образования и областного следственного комитета.

Это не первый случай, когда в борьбе с COVID-19 учителя забывают о технике безопасности. В феврале ожоги глаз от кварцевой лампы получили ученики школы N 20 г. Абакана. А в марте широкий резонанс вызвала история с травмированием первоклассников московской школы N 1415, преподаватель которой не только забыла вовремя выключить лампу, но и использовала облучатель открытого типа, что является грубым нарушением правил. За этот проступок педагога решили уволить.