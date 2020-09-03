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Рубрика: Общество

Суд разберется

Сахалинские экологи разошлись с чиновниками и бизнесменами во взглядах на котиков
Текст: Ольга Журман (Сахалинская область)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 197(8251)
В Южно-Сахалинский городской суд подан коллективный иск. Группа граждан оспаривает решение экспертной рабочей группы, которая отклонила общественную инициативу о запрете вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях. Иск принят к рассмотрению, первое заседание суда назначено на 9 октября.

Этот судебный процесс - очередной этап в борьбе общественников, и в первую очередь экологов, за то, чтобы морских млекопитающих (косаток, белух, морских котиков) не изымали из естественной среды обитания, какими бы целями это ни объяснялось.

Иными словами, суд стал продолжением поразившей многих истории 2018 года с "китовой тюрьмой" в Приморье. Так были названы вольеры в бухте Средней под Находкой, где содержали 11 косаток и 90 белух. Предполагалось, что их отловили для нелегальной продажи в китайские океанариумы. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в ноябре 2019 года.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Сегодня истцы оспаривают не отказ в запрете вылова кито­образных, как написали многие СМИ. Иск об этом может быть следующим шагом экологов. Суду предстоит разобраться в том, почему вообще отказали в проявлении общественной инициативы 125 тысячам человек - именно столько подписали петицию.

- Экспертная группа приняла решение признать нецелесообразной разработку нормативного правового акта, направленного на реализацию общественной инициативы, - написано в резолюции рабочей группы.

В последнюю входят сотрудники министерств, члены ОНФ, торгово-промышленной и общественной палат, союза промышленников и предпринимателей, ректор вуза, пара известных журналистов, депутаты Госдумы. Истцы полагают, что ни одного из этих 25 экспертов нельзя отнести к специалистам по морским млекопитающим. Они в большинстве своем чиновники и бизнесмены.

В России закон до сих пор разрешает вылов морских животных - для научных и культурно-просветительских целей и в качестве традиционной деятельности КМНС

- В соответствии с "Правилами рассмотрения общественных инициатив" группа должна была дать экспертное заключение и решение о "разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы". Нигде не сказано, что она имеет право отклонить общественную инициативу! А это как раз и было сделано, без предложений "иных мер", - говорит глава общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Члены рабочей группы в своем заключении рекомендуют минсельхозу усилить контроль за использованием морских млекопитающих и обеспечить благоприятные условия их содержания в искусственной среде, создать систему обмена рожденных в неволе, запретить продажу китообразных за рубеж.

Между тем запрет на продажу и так существует в Российской Федерации. Экологи обращают внимание на то, что группа не отправляла запрос в адрес минприроды и проигнорировала мнение представителей трех институтов Российской академии наук. Эксперты удовлетворились только обращением в минсельхоз и подконтрольное ему Росрыболовство.

- Думаю, с точки зрения предпринимателей и принято решение о "нецелесообразности" прекращения вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях. Возможно, было давление лобби. "Китовая тюрьма" высветила всю алчность этого бизнеса. Ведь в 2018 году с экологами, которые встали лагерем возле бухты Средней, расправились жестко. Слили весь бензин, и ребятам чудом удалось найти топливо, чтобы вернуться, - говорит Лисицын.

Чтобы понять, о чем речь, достаточно знать, что стоимость одной косатки при продаже в зарубежные океанариумы превышает (иногда в несколько раз) миллион долларов. Белухи дешевле - около 150 тысяч долларов. Суммы получаются более чем серьезные.

В России закон до сих пор разрешает вылов морских животных - для научных и культурно-просветительских целей и в качестве традиционной деятельности КМНС. Это дало основание филиалу Всероссийского института рыбного хозяйства - ТИНРО-центру провести в апреле этого года общественные слушания по определению на 2020-й допустимого улова морских млекопитающих. Однако обсуждения эти ничем не кончились: слишком явный бой дала экологическая общественность. Их перенесли, но новые так и не назначили. Зато 7 сентября пройдут слушания по добыче морского котика на 2021 год. За этот вид морских млекопитающих также горой стоит "Экологическая вахта Сахалина".

Прямая речь

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ:

- С учетом событий последних лет, когда к морским млекопитающим неоднократно было зафиксировано жестокое отношение, наблюдался их нелегальный вывоз за рубеж, необходимо комплексно подойти к регулированию системы контроля за оборотом этих животных в неволе. Совместно с экспертным сообществом, включающим экологов, представителей российской науки и общественных организаций, на площадке правительства нам предстоит разработать необходимые законодательные поправки, направленные на защиту животных.

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