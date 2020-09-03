Сорванный тайфуном док протаранил причал с подводными лодками

Тайфун "Майсак", как и обещали синоптики, подошел к Приморью в четверг и к вечеру усилился до урагана. Центр Владивостока остался без света. Закрыты городские мосты. Мощный ветер срывает металлические конструкции и ломает деревья.

Силы ветра хватило, чтобы оторвать от причала в бухте Улисс во Владивостоке плавучий судоремонтный док и отшвырнуть его к другому берегу. Субмарины не пострадали, их экипажи тоже, но сам док получил повреждения.

Еще одно ЧП, не случавшееся ранее из-за тайфунов, произошло на Золотом мосту, где с грузовика буквально сдуло контейнер при ветре 37 метров в секунду. Контейнер упал на два автомобиля, шедшие по соседней полосе. И хотя люди не пострадали, но мост для движения закрыли. Также перекрыли и другие мосты - Русский мост и низководный через Амурский залив. Низководный и Русский, правда, к вечеру уже открыли, но только для легковых автомобилей. Но встали электрички. Как сказали в компании "Экспресс Приморья", не было напряжения в сети. 113 бригад ремонтников было отправлено к местам аварий по всему южному Приморью. Полностью обесточенным оказался приграничный Хасанский район края.

Сорванных кровель еще не подсчитали - их несть числа. На авторынке "Зеленый угол" ветер повредил несколько десятков машин. На них упала крыша торгового павильона. На улице Калинина рухнули строительные леса. На улице Черемуховой вывеска банка - на припаркованный автомобиль. На улице Вилкова ветром выбило окно в квартире. На улице Ладыгина буквально улетели биотуалет и мусорный бак. Соцсети, как всегда, полны впечатлений приморцев: "Вернитесь домой, люди, спрячьтесь. Я такого шторма не припомню", "Я, наоборот, вышла, ползу по-пластунски, огибая деревья", "У нас офисное здание качается, страшновато".

На центральной площади Владивостока, где вчера собирались отметить окончание Второй мировой войны, повалило конструкции и локальные тематические площадки, установленные к празднованию. Торжества перенесены на сегодня, 4 сентября. По прогнозам, Приморью потенциально угрожает и образовавшийся над Тихим океаном тропический вихрь "Хайшен", который как раз вчера достиг состояния тайфуна. Предполагается, что в предстоящее воскресенье он уже в стадии супертайфуна обрушится на острова Рюкю, а утром 7 сентября подойдет к южному побережью Корейского полуострова.

Тем временем

В Хабаровском крае из-за угрозы паводков ввели режим повышенной готовности. На такие меры врио губернатора региона Михаил Дегтярев пошел из-за реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Правда, режим введен только точечно: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также восьми районах края. Уровень Амура у Хабаровска утром 3 сентября составлял 473 сантиметра, а критическая черта - 600 сантиметров. В течение недели река может подняться до опасного показателя. И тогда прибрежная полоса краевой столицы начнет уходить под воду. Из-за сильных дождей вода подтопила уже 774 придомовые территории и дачных участка, а также несколько фрагментов дороги.

Больше всего пострадали хозяева дач на островах Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном - там залило 662 приусадебных хозяйства. Краевые и городские власти мобилизуются: общая численность группировки всех ведомств насчитывает около восьми тысяч человек и две тысячи единиц техники.

Подготовил Артем Красиков