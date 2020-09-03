Стартовый стол для "Ангары" прибыл в порт Свободный

3 сентября на причал Амурского газоперерабатывающего завода прибыл пусковой стол и вакуумная установка для стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". Впервые крупногабаритное оборудование массой более 2000 тонн доставили на космодром Северным морским путем.

Как сообщили в Роскосмосе, операция по выгрузке и транспортировке технологического оборудования от временного причала до космодрома Восточный будет проходить поэтапно и займет четверо суток. Вакуумную установку диаметром более 9 метров и крупногабаритные части пускового стола максимально безопасно перевезут на 7 автопоездах.

Транспортировка будет проходить преимущественно в ночное время, чтобы не мешать автомобильному движению. Все 60 километров до космодрома Восточный колонна будет двигаться в сопровождении и под охраной. Монтаж запланирован уже в ноябре.

Пусковой стол и вакуумная установка под ракету-носитель "Ангара" отправились на космодром Восточный на судне "Баренц" из Северодвинска 17 июля. Огромную махину везли вдоль всего арктического побережья России. "В порту Свободного на реке Зее началась выгрузка и отправка на космодром #Восточный наиболее габаритных элементов конструкции стартового стола для ракеты "Ангара", доставленных в Амурскую область по Севморпути", - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте госкорпорации. Там ее перегрузят на баржу и доставят по рекам Зея и Амур непосредственно к самому космодрому.

Строительство стартового комплекса для "Ангары" должно завершиться к концу 2022 года, первый пуск запланирован на 2023 год.