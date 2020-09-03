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03.09.2020 07:34
Рубрика: Общество

СВФУ впервые вошел в мировой рейтинг лучших университетов

Текст: Владимир Таюрский

Британское издание Times Higher Education (THE) представило результаты 17-го ежегодного рейтинга лучших университетов мира, в который впервые вошел Северо-Восточный федеральный университет.

Рейтинг составлен на основе 13 тщательно откалиброванных показателей, которые измеряют эффективность образовательных организаций в области преподавания, исследований, передачи знаний и международной деятельности.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Базирующийся в Якутии СВФУ в статусе федерального вуза действует всего 10 лет. Как отмечает ректор университета Анатолий Николаев, за эти годы была проделана огромная работа коллектива по повышению качества научной, образовательной и инновационной деятельности. При этом он подчеркнул, что попасть в мировые рейтинги сложно, но еще сложнее закрепиться в них.

"Попадание в рейтинг THE открывает нам новые возможности. Мы надеемся, что этот успех будет весомым аргументом для участия в различных проектах, конкурсах, совместных исследовательских программах", - процитировала в четверг Анатолия Николаева пресс-служба вуза.

Всего в рейтинг вошли 48 российских университетов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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