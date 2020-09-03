В Хабаровске открыли памятник полководцу Жукову

В Хабаровске возле штаба Восточного военного округа открыли бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщает пресс-служба ВВО.

Скульптуру создали по фотографиям 1945 года. Ее автор - народный художник России Салават Щербаков.

В церемонии открытия бюста приняли участие представители командования ВВО, администрации края, города, общественности.

3 сентября в Хабаровске в честь 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны пройдут торжественные мероприятия, в том числе авиапарад. В нем примут участие истребители Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8-АМТШ, Ка-52 и самолеты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134. К Вечному огню и к памятникам маршалам Советского Союза Василевскому и Малиновскому возложат цветы, а вечером горожане увидят праздничный салют.