Экранопланостроительное объединение планирует запустить производство амфибий на Дальнем Востоке. География проекта пролегает через всю Россию. Штаб-квартира и основные мощности компании расположены в Карелии, новый завод предполагается открыть в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. При этом наибольшую заинтересованность в машинах уже давно проявляет Якутия - о первой неудачной попытке республики заполучить экранопланы "РГ" рассказывала в статье "Якоря на крыльях" (выпуск "Экономика Дальнего Востока" за 23 марта 2017 года).

За 18 лет существования компании ее специалисты выполнили около десяти научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике экранопланов и экранолетов. На их основе созданы хорошо зарекомендовавшие себя аппараты "Орион". Шесть двухмоторных "Орионов-14" собраны для нужд российских пограничников. Контракт на производство такого же количества машин заключен с Ираном, и три амфибии уже поставлены заказчику.

В серию может пойти модификация двухмоторного "Ориона-20", разработка которого была осуществлена в рамках ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы. Прототип этой машины принимал участие в учениях МЧС по ликвидации пожаров, и его применение было признано успешным. Теперь разработчики намерены создать головной образец экраноплана "Орион-20М" вместимостью до 50 пассажиров, провести его опытную эксплуатацию, сертификацию и организовать серийное производство - до 15 машин в год.

- Для запуска проекта будет сформирована специальная компания. Сейчас обсуждается возможность поддержки со стороны финансовых институтов развития Дальнего Востока, идет подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума. Оказать инвесторам содействие в подборе мер государственной и региональной поддержки, помочь с оформлением документов и разработкой бизнес-плана готово наше агентство. Мы поможем также определить место локализации производства в Комсомольске-на-Амуре, - рассказал директор представительства в этом городе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Алексей Чепурных.

Он добавил, что аппараты будут эксплуатировать в первую очередь на Дальнем Востоке и в Арктике.

- Предварительно был проведен анализ возможности использования различных транспортных средств на существующих маршрутах. Подтверждена целесообразность применения экраноплана "Орион-20М", - отметил Алексей Чепурных.

Для арктических сел экранопланы станут спасением. Из-за потепления климата срок службы автозимников укорачивается, поэтому сокращается и уровень транспортной доступности

Почему именно здесь? В густозаселенных регионах с разветвленной сетью автомобильных и железных дорог массовая коммерческая эксплуатация экранопланов вряд ли возможна. Там высока конкуренция между традиционными видами транспорта, свободных ниш для новенького нет. Иное дело восточная часть страны, Север и, конечно, Арктика. Здесь многие тысячи километров бездорожья при обилии рек требуют от организаторов транспортного сообщения нестандартных решений. А экраноплан - это "сплав" теплохода и самолета, он способен с высокой скоростью передвигаться по воде, льду, снегу и даже преодолевать сложные участки по воздуху.

Неслучайно самым заинтересованным в этом проекте регионом является Якутия, где наземное сообщение со многими населенными пунктами, рассредоточенными на площади три миллиона квадратных километров, возможно только зимой по сезонным автодорогам. Власти республики почти десять лет назад занялись поиском компании, способной наладить выпуск амфибий для нужд Севера. Остановили выбор на предприятии, создававшем в подмосковных Мытищах экраноплан "Буревестник-24". Опытный образец был доставлен в Якутск, собран, испытан на Лене. Но когда машину отправили в первый экспериментальный 700-километровый рейс, она смогла преодолеть лишь 80 километров. У аппарата обнаружились серьезные конструктивные недочеты, и Якутия вышла из проекта.

- По сути, тогда мы опередили время, действовали на свой страх и риск, без поддержки федерального центра. С одной стороны республика, с другой - частная компания. Производитель "Орионов" - тоже частник, но ситуация сейчас в корне изменилась. Буквально несколько дней назад я вернулся из Москвы, где принимал участие в заседании межрегиональной рабочей группы (Якутия в ней единственный арктический субъект Федерации) по развитию строительства экранопланов. Группа действует под эгидой минпромторга и минтранса России, разработавших и принявших соответствующую концепцию. То есть сейчас это дело продвигается на высоком государственном уровне, а над созданием машины работают четыре конструкторских бюро, - отмечает руководитель Транспортного союза Якутии Виктор Потылицын.

По его словам, для арктических сел и поселков экранопланы станут спасением. Из-за потепления климата срок службы автозимников с каждым годом укорачивается, а это значит, что сокращается и уровень транспортной доступности. Нефть и уголь в рамках северного завоза на таких машинах, конечно, никто отправлять не будет. Но для пассажирских перевозок, доставки продуктов и других товаров они могут стать едва ли не основным видом транспорта.

Конечно, для начала надо создать рабочий головной образец, обкатать его и наладить серийную сборку. Но если в прежние годы все упиралось в отсутствие госзаказа, сейчас государство всерьез заинтересовалось становлением новой транспортной отрасли.