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03.09.2020 04:55
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае подтоплено почти 800 придомовых территорий

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае из-за сильных осадков подтоплено 774 придомовых территорий и дачных участков в трех районах.

На островной части Хабаровска подтоплено почти 400 дачных участков

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, уровень Амура у Хабаровска 3 сентября составил 473 сантиметра. К концу недели специалисты прогнозируют отметку в полметра.

В селе Оренбургское Бикинского района все ранее подтопленные приусадебные участки освободились от воды. В Корсаково-2 Хабаровского района из-за подъема уровня воды в Амурской протоке число подтопленных территорий продолжает расти. Для обеспечения безопасности жителей села и оказания помощи одиноким, пожилым гражданам спасатели организовали специальный пост.

На островной части Хабаровска - на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный река продолжает затапливать территории садовых и дачных товариществ. Под воздействием паводковых вод уже находятся 662 дачных участка.

Учитывая, что 3-4 сентября синоптики прогнозируют ливни и ветер со скоростью до 22 метров в секунду, МЧС настаивает, чтобы жители не рисковали жизнью и покинули острова в ближайшее время.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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