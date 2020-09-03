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03.09.2020 19:12
Рубрика: Экономика

Идентификация Горного

В якутских селах будут массово устанавливать газовые котлы
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
Жилые дома в нескольких селах Якутии переведут с глубоко убыточного и дотационного централизованного теплоснабжения на автономное газовое отопление.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости www.ria.ru Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости www.ria.ru

Соответствующую программу, рассчитанную на 2020 - 2024 годы, утвердило правительство республики. Семь населенных пунктов в Чурапчинском, Горном и Вилюйском районах выбраны в качестве пилотных. Здесь будут отлажены все механизмы перевода сельского жилья на автономные газовые котлы, начиная от разъяснительной работы (далеко не каждый селянин с легкостью согласится на отключение дома от теплосети) до непосредственно закупки и установки оборудования при поддержке государства.

В регионах создадут единых операторов по газификации

"Это можно считать торжеством здравого смысла. Централизованное теплоснабжение в Якутии существует на гигантских дотациях. Люди платят за тепло примерно 27-30 процентов от обоснованного тарифа. А 70 процентов убытков субсидируется коммунальщикам из казны. На это уходит более десяти процентов регионального бюджета, и сумма постоянно растет. А газ не субсидируется, он значительно дешевле, поэтому выгода будет и для казны, и для населения", - рассказал "РГ" депутат парламента республики, главный инженер линейно-производственного управления магистрального газопровода "Сахатранснефтегаз" Павел Ксенофонтов.

Разработчики программы подсчитали, что в среднем сельские жители Вилюйского и Горного районов платят за централизованное теплоснабжение 2547 рублей в месяц с учетом того, что около пяти тысяч рублей за них ежемесячно доплачивает государство. А плата за сетевой газ на отопление без всяких субсидий составляет 2059 рублей. Есть районы, где "голубое топливо" и вовсе обходится наполовину дешевле субсидированных тарифов на тепло, поданное от котельных.

Разумеется, людям и государству придется потратиться на приобретение и установку котлов, подведение газа к каждому дому. Предполагается, что 75 процентов затрат населения будет возмещаться из бюджета. При этом срок окупаемости нового оборудования составит для селян семь лет за счет экономии на текущих платежах.

Централизованное теплоснабжение в Якутии существует на гигантских дотациях. 70 процентов убытков субсидируется коммунальщикам из казны

В этих планах есть немало подводных камней. К примеру, сельские тепловые сети одновременно являются и водопроводами. Отключение домов не только от тепла, но и от централизованной подачи воды считается главным минусом программы. "Но это технические моменты, и они решаемы", - считает Павел Ксенофонтов.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Стоит отметить, что поголовный перевод на подобное отопление не планируется хотя бы потому, что далеко не до всех населенных пунктов дотянулись газопроводы. В каких-то селах жилье останется "привязанным" к котельным, где-то предполагается массовая установка в домах хорошо зарекомендовавших себя котлов длительного горения. Газовые котлы предполагается устанавливать в случаях, когда безусловно доказана выгода для бюджета и граждан.

Кстати

За пять лет уровень газификации в Якутии вырос с 28,4 до 33,4 процента. Сетевой газ сейчас поступает в 103 населенных пункта, в которых проживает почти половина населения региона.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Фурсова
В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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