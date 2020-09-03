В якутских селах будут массово устанавливать газовые котлы

Соответствующую программу, рассчитанную на 2020 - 2024 годы, утвердило правительство республики. Семь населенных пунктов в Чурапчинском, Горном и Вилюйском районах выбраны в качестве пилотных. Здесь будут отлажены все механизмы перевода сельского жилья на автономные газовые котлы, начиная от разъяснительной работы (далеко не каждый селянин с легкостью согласится на отключение дома от теплосети) до непосредственно закупки и установки оборудования при поддержке государства.
"Это можно считать торжеством здравого смысла. Централизованное теплоснабжение в Якутии существует на гигантских дотациях. Люди платят за тепло примерно 27-30 процентов от обоснованного тарифа. А 70 процентов убытков субсидируется коммунальщикам из казны. На это уходит более десяти процентов регионального бюджета, и сумма постоянно растет. А газ не субсидируется, он значительно дешевле, поэтому выгода будет и для казны, и для населения", - рассказал "РГ" депутат парламента республики, главный инженер линейно-производственного управления магистрального газопровода "Сахатранснефтегаз" Павел Ксенофонтов.
Разработчики программы подсчитали, что в среднем сельские жители Вилюйского и Горного районов платят за централизованное теплоснабжение 2547 рублей в месяц с учетом того, что около пяти тысяч рублей за них ежемесячно доплачивает государство. А плата за сетевой газ на отопление без всяких субсидий составляет 2059 рублей. Есть районы, где "голубое топливо" и вовсе обходится наполовину дешевле субсидированных тарифов на тепло, поданное от котельных.
Разумеется, людям и государству придется потратиться на приобретение и установку котлов, подведение газа к каждому дому. Предполагается, что 75 процентов затрат населения будет возмещаться из бюджета. При этом срок окупаемости нового оборудования составит для селян семь лет за счет экономии на текущих платежах.
В этих планах есть немало подводных камней. К примеру, сельские тепловые сети одновременно являются и водопроводами. Отключение домов не только от тепла, но и от централизованной подачи воды считается главным минусом программы. "Но это технические моменты, и они решаемы", - считает Павел Ксенофонтов.
Стоит отметить, что поголовный перевод на подобное отопление не планируется хотя бы потому, что далеко не до всех населенных пунктов дотянулись газопроводы. В каких-то селах жилье останется "привязанным" к котельным, где-то предполагается массовая установка в домах хорошо зарекомендовавших себя котлов длительного горения. Газовые котлы предполагается устанавливать в случаях, когда безусловно доказана выгода для бюджета и граждан.
За пять лет уровень газификации в Якутии вырос с 28,4 до 33,4 процента. Сетевой газ сейчас поступает в 103 населенных пункта, в которых проживает почти половина населения региона.