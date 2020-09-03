В Южно-Сахалинске на базе лицея №1 открылся первый в области медицинский класс. В нем 32 ученика, и каждый мечтает о профессии врача.

Старшеклассники помимо обычной школьной программы будут изучать профильные дисциплины - анатомию, латинский язык, биохимию, деонтологию, сестринское дело. А курсы химии и биологии для них - углубленные.

Постигать азы будущей специальности ребятам помогут преподаватели Сахалинского медицинского колледжа. Два года обучения по особой программе позволят убедиться в правильности выбора. По окончании школы выпускники вместе с аттестатом получат сертификат об обучении в медклассе и возможность поступить в профильные вузы страны в рамках целевого набора. Власти региона рассчитывают, что после окончания вуза молодые специалисты станут работать в местных клиниках.

- Профессия врача очень сложная, требует не только знаний, но и душевных усилий и призвания у тех, кто выбрал этот путь, - говорит директор Сахалинского базового медицинского колледжа Алексей Швец. - Эта профессия не допускает халатности, ведь от ваших действий будут зависеть жизни людей, поэтому отнеситесь к учебе с должным вниманием и ответственностью.