Из-за тайфуна "Майсак" закрыли мосты во Владивостоке

Во Владивостоке из-за ураганного ветра, который принес в город тайфун "Майсак", закрыли для движения мосты через бухту Золотой и на остров Русский. На низководном мосту введено ограничение на движение большегрузов и автобусов, сообщает правительство Приморского края.

По данным Примгидромета, под действия тайфуна "Майсак" попали юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, временами достигая ураганной. Из разных районов города поступают сообщения о поваленных деревьях. Из-за этого в городе возникли семибалльные пробки. Ряд районов остался без электричества.

Глава Владивостока Олег Гуменюк порекомендовал руководителям предприятий и учреждений сократить рабочий день.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки тайфун уйдет на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти.

"В пятницу ночью дождей в крае станет меньше, но сильный ветер в большинстве районов еще сохранится. Днем дожди вовсе прекратятся, ветер станет тише", - обещают в Примгидромете.