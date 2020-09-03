Форум "Армия-2020" доказал востребованность продукции СЭГЗ

Международный военно-технический форум "Армия-2020" показал востребованность генераторов, двигателей, приводов, электромеханики и другой продукции Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) на отечественном рынке. Об этом рассказал "РГ" главный конструктор предприятия Алексей Поздеев.

- В рамках форума мы провели ряд встреч не только по спецтехнике, но и по гражданской продукции. На сегодняшний день мы изготавливаем коллекторные двигатели, асинхронные двигатели, в том числе тяговые, двигатели на постоянных магнитах, вентильно-индукторные двигатели и генераторы, в том числе и магнитоэлектрические, а также преобразователи и системы управления. Осваиваем в производстве волновой редуктор и линейку электроприводов на его базе. Например, линейные электроприводы серии EPAL обладают усилием на штоке от нескольких килограмм до десятков тонн и могут стать достойной заменой гидроприводов. Разработчиком электроприводов является компания ООО "НИК ОСА", - рассказал Поздеев.

Еще одним примером успешной совместной работы для авиации можно назвать сотрудничество СЭГЗ с ООО "Экспериментальная мастерская "НаукаСофт". Результатом их работы стала линейка магнитоэлектрических генераторов от 2,8 до 15 киловатт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также совместными усилиями планируется разработать и освоить ряд миниэлектродвигателей для БПЛА. Это позволит отечественным разработчикам и производителям обеспечить технологическую независимость от импортных двигателей.

В ближайших планах СЭГЗ разработка сервоприводов на отечественной элементной базе для арктической техники. Сервопривод будет состоять из блока управления и двигателя на постоянных магнитах с электрическим тормозом. Работы планируют завершить в 2021 году.

Также Сарапульский электрогенераторный завод привез на "Армию-2020" беспилотный электрогрузовик. Роботизацию электромашины выполнила санкт-петербургская компания "3Д-Технологии". Ранее подобное решение было успешно испытано специалистами "3Д-Технологии" на "Северстали". По сути, это робот-тележка, которой можно дистанционно управлять по заложенной программе с диспетчерского центра или с помощью мобильного телефона. Робототехника сейчас заходит во все сферы нашей жизни и потому, по мнению Поздеева, такой беспилотный автомобиль может быть очень интересным и востребованным для автоматизированных складов, крупных предприятий, где необходимо обеспечить перемещение каких-либо грузов с минимальным участием человека. Более того, на базе этого решения можно построить "гибкий" конвейер, когда друг за другом выстраивается в тяжелый транспортный конвейер определенное количество электротележек, которые полностью автономно транспортируют тяжелые (до трех тонн) изделия между операциями технологического процесса.

- Безусловно, мы нацелены на развитие собственной конструкторской службы, но на сегодняшний день наши интересы, количество товарных направлений и технологические возможности имеют круг значительно шире, поэтому завод продолжит практику совместной работы с партнерами-разработчиками. Ведь такой вариант сотрудничества позволяет, на мой взгляд, оптимально использовать главный невосполнимый ресурс - время, когда в кратчайшие сроки проходят разработка, испытания и начало серийного производства того или иного изделия, - сказал Поздеев.

За время работы на форуме руководители и специалисты Сарапульского электрогенераторного завода провели ряд ключевых встреч, в том числе по развитию электроприводов для светотехники, производству светодиодных фар, по созданию генераторов и двигателей для рельсового транспорта. Специалисты дочернего общества АО "СЭГЗ" - ООО "КБ "СЭГЗ-Электромаш", специализирующегося на разработке и изготовлении преобразователей для электроприводов, представили привод открывания дверей с блоком управления. В сотрудничестве с этим предприятием еще более увеличиваются возможности завода в разработке и изготовлении силовой электроники различного назначения.

- Мы считаем, что предприятию необходимо не только конкурировать, но и объединяться, создавая устойчивые долгосрочные партнерские связи, тем самым увеличивая круг наших возможностей и возможностей наших партнеров, - подытожил главный конструктор АО "СЭГЗ" Алексей Поздеев.

Кстати, СЭГЗ не теряет и прошлогодних контактов, продолжая работать с коллегами из МГУ. Во время "Армии-2019" завод подписал соглашение о сотрудничестве с физическим факультетом ВУЗа по разработке высокотехнологичной инновационной продукции. Сейчас в рамках сотрудничества на базе серийного электродвигателя СЭГЗ создается малый тихоходный магнитоэлектрический генератор для ветроэнергетических установок.

Справка "РГ":

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.