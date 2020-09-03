Глава минстроя РФ отметил сотрудничество властей и застройщиков в Пензе

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев посетил Пензенскую область, чтобы лично оценить ход реализации федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

- Это вопрос архиважный, непростой, требующий от руководства субъектов Российской Федерации серьезной организационной работы. Что касается реализации этого проекта на территории Пензенской области, здесь процесс идет опережающими темпами, претензий к его реализации нет,- отметил Владимир Якушев.

Он посетил набережную реки Суры и Фонтанную площадь, реконструкция которых активно проводилась в этом году.

На левом берегу Суры в центральной части города было сделано гранитное покрытие у смотровой площадки, заасфальтированы велодорожки и нижняя прогулочная зона, установлены лестничные марши. Заключительный этап реконструкции набережной предусматривает формирование зеленой зоны с местами для отдыха, организацию площадки с уличными тренажерами, установку нестационарных торговых объектов. Есть планы сделать у реки скейт-парк.

Очередным масштабным проектом по реновации общественных пространств в Пензе в этом году стала Фонтанная площадь. Она полностью оправдывает свое название - в центре ее разместился современный светомузыкальный фонтан. На днях состоялся его пробный пуск. Площадь зеркала фонтана составляет более 350 квадратных метров. Картины из брызг создают 263 специальные насадки. Танцующие под музыку струи воды поднимаются на высоту 20 метров.

Глава региона Иван Белозерцев пояснил, что работы по созданию комфортной городской среды ведутся не только в областном центре, но и во всех муниципальных образованиях.

- У нас есть реализованные красивые проекты в малых городах и районных центрах Пензенской области. Выделяются финансовые средства, облик населенных пунктов меняется в лучшую сторону, люди благодарят. Но это только первый шаг, который мы сделали. В последующем мы будем активно работать в этом направлении, - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

Владимир Якушев также посетил жилые микрорайоны новой застройки. Среди них - Город Спутник, где за последние годы было введено в строй почти миллион квадратных метров жилья. В рамках реализации федерального проекта на территории Города Спутник планируется ввести в эксплуатацию 87 тысяч квадратных метров жилья. Определен перечень домов, запланированных к вводу, ход строительства находится на еженедельном контроле. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 34,5 тысячи квадратных метров - это 40 процентов от плана. До конца года установленный показатель будет выполнен.

Глава региона Иван Белозерцев пояснил, что в регионе целенаправленно ведется работа по стимулированию комплексной застройки жилых кварталов. Проводятся обучающие семинары с представителями строительных компаний на тему создания комфортной городской среды.

- Я давно говорю, что продавать надо не квадратные метры, а комфортную среду проживания, - отметил глава минстроя РФ Владимир Якушев.

Подводя итог рабочей поездки в пензенский регион, министр отметил эффективное сотрудничество органов власти и частных строительных компаний Пензенской области. Он также напомнил, что в связи с подписанием нового указа президента РФ реализация нацпроектов продлена до 2030 года.

Компетентно

Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

- Мы сегодня осмотрели много объектов. Наверное, одно из основных направлений, которое заслуживает внимания - это комплексная застройка. В микрорайонах, которые мы видели, помимо того, что там строятся достаточно добротные дома, создается по-настоящему комфортная среда, качественное благоустройство, социальная инфраструктура. И нужно сказать, что при комплексной застройке государственно-частное партнерство присутствует в чистом виде. В Пензе хороший строительный комплекс. Все наши федеральные проекты в регионе точно будут реализованы. В городе создана прекрасная социальная инфраструктура, благоустроенная среда. Это важно для жителей.