Несмотря на юбилейную дату, состязания в этом году получились камерные - чуть более 20 участников. Но лучников это ничуть не смутило, за масштабом здесь не гонятся.

Традиционная стрельба из лука не относится к числу олимпийских дисциплин. Турнир "Стрелы Свияжска" просто хороший повод собраться и провести один из последних летних деньков в красивом месте.

Как пояснил организатор состязаний, руководитель комплекса исторической реконструкции "Ленивый торжок" Константин Хватков, термин "традиционная стрельба" не означает, что лук должен выглядеть так же, как в Средние века. Просто участники снимают со своего спортивного оружия прицелы и полагаются не на оптику, а только на умение.

Турнир состоит из пяти этапов. Сначала лучники стоя стреляют по мишеням с 40 метров. А затем им нужно сесть на бревно - так имитируется стрельба из седла.

- Казалось бы, ничего особенного. Но на самом деле попасть в таком положении в цель гораздо сложнее, - уверяет Константин Хватков.

Следующее испытание - стрельба на скорость. Нужно уложиться в 30 секунд. На четвертом этапе лучникам приходится поражать мишени, балансируя на чем-то вроде детских качелей. И, наконец, в финале участники стреляют по фигуркам сов. Причем попасть они должны в одну определенную зону.

По словам Константина Хваткова, в первую очередь стрельба из лука вырабатывает у человека самодисциплину.

- Поэтому хорошо заниматься этим с детьми. Они учатся концентрировать внимание, что поможет им и в учебе, и в домашних делах. Кроме того, лучный спорт улучшает зрение, формирует осанку. И, конечно, мышцы крепче становятся. Стрелок получает нагрузку не меньше, чем тяжелоатлет. Сила натяжения лука взрослого спортсмена 20-30 килограмм. А за одну тренировку он делает 200-300 выстрелов.

Впрочем, занятие это не из дешевых. Самый бюджетный лук обойдется в шесть тысяч рублей. А еще потребуется покупать стрелы и экипировку.

Одна из участниц турнира Катарина Чернова занимается стрельбой из блочного лука профессионально - это уже олимпийский вид. А на "Стрелы Свияжска" приезжает просто отдохнуть.

- Впервые лук взяла в руки лет шесть назад на фестивале исторической реконструкции "Великий Болгар" и поняла, что это мое, - рассказывает она. - Смотреть сейчас на эти фотографии, где я пробую стрелять, очень смешно.

Сейчас Катарина Чернова добилась неплохих результатов. Два года назад побывала на Всемирных играх кочевников. Стрелять пришлось из аутентичных деревянных луков, как в старину, на расстоянии 70 метров. Было нелегко, но девушка завоевала серебро.

- Здесь важна не столько сила или меткость, сколько внутренняя концентрация, - уверена спортсменка. - Это особое психологическое состояние. Его нельзя обрести, занимаясь обычной работой. Но в жизни это качество помогает. Становишься спокойнее, увереннее, проще достигаешь поставленных целей.

Кстати

Первое место на турнире занял его организатор Константин Хватков. Второе - Рустам Малахов, а третье Татьяна Павлова. Все лучники из Казани.