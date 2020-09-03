Нижегородцы отсудили 300 тысяч за отмененную из-за COVID-19 турпоездку

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск туристов к оператору, касающийся несостоявшегося из-за пандемии путешествия в Испанию. Об этом сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В декабре прошлого года жительница Нижнего Новгорода забронировала и оплатила путевку в Испанию на свою семью из трех человек на август 2020 года. Она заключила договор о реализации туристского продукта с турфирмой и полностью оплатила услуги на сумму свыше 187 тысяч рублей.

Из-за сложившейся эпидемической ситуации семья решила отменить поездку. В марте этого года покупательница передала заявление на аннуляцию тура, заявку на бронирование оператор отменил. После этого женщина передала претензию турфирме и туроператору о расторжении договора и возврате денег.

В июне туроператор выдал ей гарантийное письмо об исполнении обязательств, предложив перенести поездку в срок до конца 2021 года. Семья на это не согласилась.

В итоге они обратились в суд с просьбой взыскать уплаченную по договору сумму, неустойку, моральный вред, штраф и почтовые расходы. Суд вынес решение в пользу истицы. Общая сумма средств, которые должны быть взысканы с туроператора, превысила 300 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.