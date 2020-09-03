Нижегородских школьников могут увезти на "скорой" без согласия родителей

Если у ребенка при входе в школу будет обнаружена температура выше 37 градусов, его могут увезти в больницу. Правда, сделано это будет в том случае, если с родителями не удастся связаться.

Эту информацию подтвердил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, отвечая на вопросы родителей у себя в Instagram. При входе в школу ежедневно детям начали измерять температуру. Если термометр покажет 37 и выше, учителя будут звонить родителям. Если родители не приезжают за ребенком, то приезжает "скорая" и забирает его в больницу.

- Да, алгоритм такой. Всегда будьте на связи, - написал Сергей Злобин.

1 сентября многие родители нижегородских школьников получили от классных руководителей на подпись согласие на медицинское вмешательство. Речь идет об измерении температуры при входе школу.