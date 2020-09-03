Путин призвал Чувашию "вписаться" в нацпроекты

Президент пожелал успехов врио главы Чувашии Олегу Николаеву. Владимир Путин пообщался с региональным лидером в режиме видеоконференции.

"Я постараюсь вам помочь", - сказал, выслушав доклад, президент. "Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений", - заметил он.

"Я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом", - обещал глава государства. "Поработайте с коллегами в Москве", - добавил он и пожелал Николаеву успехов.

Также Владимир Путин заметил, что Чувашия сама не сможет справиться с такой проблемой, как состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. "Над этим нужно вам, конечно, с правительством активнее поработать", - считает он.