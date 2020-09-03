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03.09.2020 06:53
Рубрика: Общество

Самарский ученый изобрел сенсорную перчатку для глухих

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Самарский политех Фото: Самарский политех
Фото: Самарский политех

Молодой ученый из Самарского политеха Артем Бражников получил патент на свое изобретение - виброперчатку, которая помогает глухим "слышать звуки" кожей.
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Сегодня в мире около 3 процентов людей страдают нарушениями слуха, многие из них - полностью глухие. Восстановить слух можно с помощью сложнейшей хирургической операции - кохлеарной имплантации, но и этот способ не всегда приводит к желаемому результату. Есть немало противопоказаний, пациентам предстоит длительный период реабилитации. Артем Бражников вместе с сестрой Александрой предложили свой способ восстановления органа чувств, разработав необычный слуховой аппарат - виброперчатку.

Они снабдили ее улавливающим звуки микрофоном, анализатором спектра аудиосигналов и модулями тактильной обратной связи (вибромоторами), которые превращают звуки в прикосновения к коже ладони.

- Наверняка вы слышали, что у людей, потерявших слух, обостряются другие чувства - в частности осязание. Их мозг как бы старается самостоятельно компенсировать недостаток информации от одного органа чувств за счет другого. Они обучаются "слушать" кожей. Этот процесс происходит на подсознательном уровне, это похоже на то, как вы обучаетесь играть на музыкальном инструменте. Это и называется сенсорное замещение. Мы разработали устройство, которое преобразует звуки окружающего мира в набор прикосновений, которые человек научится воспринимать как эквивалент окружающего мира. Виброперчатка - это пианино, но только работающее наоборот, - пояснил Артем Бражников.

Первые же эксперименты оказались результативными. На MP3-плеер студенты-ученые записали 20 различных мелодий - по две-три минуты каждая. Надев виброперчатку на испытуемого, они показывали ему порядковый номер мелодии, и он ее осязал. Композиции прогоняли по нескольку раз. Затем их перемешивали, включали в другом порядке и просили указать номер мелодии. При помощи устройства люди смогли идентифицировать композиции с высокой точностью - в 85 процентах случаев.

Чтобы лучше понять принцип сенсорного замещения, Артем предлагает вспомнить летучих мышей. Они видят мир при помощи своих ушей - эхолокации. Механизмы сенсорного замещения у человека сейчас еще только изучаются, и виброперчатка - один из способов расширить возможности человека. Устройство может стоить до 10 тысяч рублей.

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