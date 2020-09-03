Тосио Ямамото: "Мы намерены умело сочетать офлайн и онлайн"

В Ульяновской области с 4 по 13 сентября будет проходить онлайн-форум "Японская культурная волна". Его организатор - фонд "Ульяновск - культурная столица" при поддержке посольства Японии в Российской Федерации. Накануне мероприятия интервью "РГ" дал министр - заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото.

В рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов состоится "Японская культурная волна" в Ульяновске. Пожалуйста, расскажите вкратце об этом проекте. Какие наиболее интересные мероприятия будут проведены в его рамках?

Тосио Ямамото: Ульяновская область активно развивает культурные обмены с Японией. Так, уже три года подряд начиная с 2017 года организуется фестиваль "Японская весна на Волге", в рамках которого проводятся концерты, театральные спектакли и другие мероприятия. Этот фестиваль пользуется большим успехом у ульяновцев. Наконец, 4 сентября стартует проект "Японская культурная волна в Ульяновской области".

К сожалению, из-за влияния нового коронавируса нам не удалось организовать приезд деятелей культуры из Японии, но у нас появились новые возможности благодаря использованию Интернета. Главное событие фестиваля - создание диджитал-арта японским художником Кадзухиса Урагами. Гости мероприятия, находясь в Ульяновске, смогут в режиме реального времени насладиться процессом создания художественной работы в Японии, преодолев таким образом расстояние в 8000 км. Мы также подготовили мастер-классы по культуре и языку Японии, по японским иероглифам, выставку японских кукол Кокэси и другие мероприятия, которые по своему содержанию отличаются от того, что мы делали раньше. Надеюсь, что для ульяновцев, которые имеют глубокие знания в области культуры, этот фестиваль станет хорошей возможностью обновить свой интерес к японской культуре.

Как уже было сказано, данный проект организуется в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Расскажите, как возникла идея проведения такого Года и каковы его цели?

Тосио Ямамото: В ходе японо-российской встречи на высшем уровне, прошедшей в июне 2019 года в г. Осака, японская и российская стороны пришли к единому мнению о проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Целью этого является сохранение и дальнейшее продвижение бурной динамики развития двусторонних отношений и обменов между двумя странами, полученной проведением перекрестного года Японии и России, завершившегося в 2019 году, а также расширение связей между регионами обеих стран.

К сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции церемония открытия Года японо-российских межрегиональных обменов, которая должна была состоятся в первой половине 2020 года на Хоккайдо, была перенесена на более поздний срок. В настоящее время конкретная дата ее проведения обсуждается двумя сторонами, одновременно уже ведутся приготовления, необходимые для того, чтобы церемония прошла на уровне, соответствующем открытию данного Года.

Помимо этого, органы местного самоуправления, частные компании, университеты и т.д. реализуют различные проекты в рамках Года межрегиональных обменов. Мы надеемся, что эти усилия будут способствовать значительному росту числа обменов между регионами Японии и России.

Итак, проведение Года связано с желанием распространить японо-российские обмены до самых отдаленных уголков регионов двух стран. Думаю, что "Японская культурная волна" в Ульяновске проводится для того, чтобы россияне (жители Ульяновска) еще больше узнали о Японии. Пожалуйста, расскажите о связях Ульяновской области с Японией.

Тосио Ямамото: Ульяновская область - это регион, в котором активно ведется японо-российское экономическое сотрудничество. Так, здесь работают многие японские компании, в том числе Isuzu Motors и DMG Mori Seiki. В 2017 году в Ульяновской области был открыт завод компании Bridgestone, местом основания которой является префектура Фукуока. Пользуясь этим, правительство области запустило международный форум "Японская весна на Волге", начались региональные обмены между префектурой Фукуока и Ульяновской областью. Фукуока - наиболее густонаселенная префектура, экономический центр острова Кюсю, самого западного из четырех крупных островов Японии. В новейшее время там процветала тяжелая промышленность, что роднит этот японский регион с Ульяновской областью, которая тоже является промышленным центром.

В 2018 году активно осуществлялись взаимные визиты: губернатор области г-н Морозов дважды посетил префектуру Фукуока, а делегация из Фукуоки побывала в Ульяновской области. Кроме того, насколько я знаю, в январе этого года между авиакомпанией "Волга-Днепр", базирующейся в Ульяновской области, и префектурой Фукуока и городом Китакюсю был подписан меморандум о продвижении использования аэропорта Китакюсю, а в июле было заключено соглашение об академическом обмене между Японским экономическим университетом, расположенным в префектуре Фукуока, и Ульяновским государственным университетом.

Таким образом, обмены между двумя регионами развиваются в сферах промышленности, органов местного самоуправления и академического образования. Это один из наиболее ярких примеров японо-российских межрегиональных обменов. Мы надеемся на дальнейшее развитие связей двух регионов и еще более тесное сотрудничество между Ульяновской областью и Японией.

Фото: Посольство Японии в России

Из-за пандемии нового коронавируса церемония открытия Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов была отложена, часть мероприятий проводятся в режиме онлайн. Что вы планируете сделать в дальнейшем, чтобы Год прошел с успехом?

Тосио Ямамото: Посольство Японии ежегодно осуществляло мероприятия, посвященные Японии, во многих регионах в тесном сотрудничестве с местными отделениями Общества Россия-Япония, но в этом году из-за коронавируса мероприятия, которые мы рассматривали к проведению с апреля по август, были отложены на более поздний срок.

Для продолжения обменов между Японией и Россией даже в таких условиях был запущен фестиваль Japan Online Fest. Мероприятия транслировались в режиме онлайн или выкладывались в Интернет после их проведения. Таким способом мы стремились, чтобы как можно больше россиян смогло насладиться японской культурой независимо от ситуации. Благодаря содействию местных отделений Общества Россия-Япония и партнерских организаций в Японии и России, включая организации в Ульяновске, в рамках данного фестиваля было зарегистрировано 65 мероприятий.

Через такие проекты мы в Посольстве Японии почувствовали, что мероприятия в режиме онлайн тоже имеют свои преимущества. Одним из таких преимуществ является то, что в мероприятиях могут принять участие даже те, кто находится далеко от места их проведения, не тратя при этом времени на поездку. В июне наше посольство провело в режиме онлайн первый фестиваль, посвященный обучению в Японии, в котором приняли участие российские студенты, проходящие в настоящее время стажировку там. Это мероприятие имело большой успех: участники из разных уголков России смогли задать свои вопросы напрямую стажерам. Кроме того, мы сообщаем нашим подписчикам в социальных сетях об интернет-трансляциях японских фестивалей, которые проводятся в Японии. Их организаторы пишут нам, что они очень рады видеть на своих страничках комментарии на русском языке, рады, что у них есть участники из далекой России.

Ещё бывает такое преимущество, что с помощью видеоизображения можно узнать какие-то интересные детали, подробности. Приведу в пример интернет-трансляции японских фестивалей. Во время этих фестивалей все желающие могли в режиме онлайн принять участие в японском традиционном народном танце. При этом профессиональных танцоров показывали крупным планом, и люди комментировали, что это было очень полезно, так как они смогли подробно рассмотреть движения рук и т.д.

С другой стороны, офлайн-проекты дают чувство живого присутствия, вовлеченности в мероприятие, поэтому мы намерены возобновлять проведение таких проектов, насколько будут позволять обстоятельства. В настоящий момент есть перспектива постепенного возобновления в первую очередь кинофестивалей. Сейчас многие уже привыкли смотреть фильмы онлайн, но только в кинотеатре можно насладиться живым звуком, испытать то самое чувство живого присутствия, поэтому мы хотели бы знакомить российских зрителей с японским кинематографом именно в таком формате.

В дальнейшем мы намерены умело сочетать офлайн и онлайн, используя преимущества обоих форматов, с тем чтобы Год японо-российских межрегиональных обменов прошел с большим успехом. Надеюсь, что благодаря этому еще больше россиян смогут прикоснуться к японской культуре, углубить свои контакты с японцами, находясь даже в самых отдаленных регионах.