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Рубрика: В мире

Тосио Ямамото: "Мы намерены умело сочетать офлайн и онлайн"

В Ульяновской области с 4 по 13 сентября будет проходить онлайн-форум "Японская культурная волна". Его организатор - фонд "Ульяновск - культурная столица" при поддержке посольства Японии в Российской Федерации. Накануне мероприятия интервью "РГ" дал министр - заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото.
Фото: Посольство Японии в России Фото: Посольство Японии в России
Фото: Посольство Японии в России

В рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов состоится "Японская культурная волна" в Ульяновске. Пожалуйста, расскажите вкратце об этом проекте. Какие наиболее интересные мероприятия будут проведены в его рамках?

Тосио Ямамото: Ульяновская область активно развивает культурные обмены с Японией. Так, уже три года подряд начиная с 2017 года организуется фестиваль "Японская весна на Волге", в рамках которого проводятся концерты, театральные спектакли и другие мероприятия. Этот фестиваль пользуется большим успехом у ульяновцев. Наконец, 4 сентября стартует проект "Японская культурная волна в Ульяновской области".

К сожалению, из-за влияния нового коронавируса нам не удалось организовать приезд деятелей культуры из Японии, но у нас появились новые возможности благодаря использованию Интернета. Главное событие фестиваля - создание диджитал-арта японским художником Кадзухиса Урагами. Гости мероприятия, находясь в Ульяновске, смогут в режиме реального времени насладиться процессом создания художественной работы в Японии, преодолев таким образом расстояние в 8000 км. Мы также подготовили мастер-классы по культуре и языку Японии, по японским иероглифам, выставку японских кукол Кокэси и другие мероприятия, которые по своему содержанию отличаются от того, что мы делали раньше. Надеюсь, что для ульяновцев, которые имеют глубокие знания в области культуры, этот фестиваль станет хорошей возможностью обновить свой интерес к японской культуре.

Как уже было сказано, данный проект организуется в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Расскажите, как возникла идея проведения такого Года и каковы его цели?

Тосио Ямамото: В ходе японо-российской встречи на высшем уровне, прошедшей в июне 2019 года в г. Осака, японская и российская стороны пришли к единому мнению о проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Целью этого является сохранение и дальнейшее продвижение бурной динамики развития двусторонних отношений и обменов между двумя странами, полученной проведением перекрестного года Японии и России, завершившегося в 2019 году, а также расширение связей между регионами обеих стран.

К сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции церемония открытия Года японо-российских межрегиональных обменов, которая должна была состоятся в первой половине 2020 года на Хоккайдо, была перенесена на более поздний срок. В настоящее время конкретная дата ее проведения обсуждается двумя сторонами, одновременно уже ведутся приготовления, необходимые для того, чтобы церемония прошла на уровне, соответствующем открытию данного Года.

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
В Ульяновской области пройдет онлайн-форум "Японская культурная волна"

Помимо этого, органы местного самоуправления, частные компании, университеты и т.д. реализуют различные проекты в рамках Года межрегиональных обменов. Мы надеемся, что эти усилия будут способствовать значительному росту числа обменов между регионами Японии и России.

Итак, проведение Года связано с желанием распространить японо-российские обмены до самых отдаленных уголков регионов двух стран. Думаю, что "Японская культурная волна" в Ульяновске проводится для того, чтобы россияне (жители Ульяновска) еще больше узнали о Японии. Пожалуйста, расскажите о связях Ульяновской области с Японией.

Тосио Ямамото: Ульяновская область - это регион, в котором активно ведется японо-российское экономическое сотрудничество. Так, здесь работают многие японские компании, в том числе Isuzu Motors и DMG Mori Seiki. В 2017 году в Ульяновской области был открыт завод компании Bridgestone, местом основания которой является префектура Фукуока. Пользуясь этим, правительство области запустило международный форум "Японская весна на Волге", начались региональные обмены между префектурой Фукуока и Ульяновской областью. Фукуока - наиболее густонаселенная префектура, экономический центр острова Кюсю, самого западного из четырех крупных островов Японии. В новейшее время там процветала тяжелая промышленность, что роднит этот японский регион с Ульяновской областью, которая тоже является промышленным центром.

В 2018 году активно осуществлялись взаимные визиты: губернатор области г-н Морозов дважды посетил префектуру Фукуока, а делегация из Фукуоки побывала в Ульяновской области. Кроме того, насколько я знаю, в январе этого года между авиакомпанией "Волга-Днепр", базирующейся в Ульяновской области, и префектурой Фукуока и городом Китакюсю был подписан меморандум о продвижении использования аэропорта Китакюсю, а в июле было заключено соглашение об академическом обмене между Японским экономическим университетом, расположенным в префектуре Фукуока, и Ульяновским государственным университетом.

Таким образом, обмены между двумя регионами развиваются в сферах промышленности, органов местного самоуправления и академического образования. Это один из наиболее ярких примеров японо-российских межрегиональных обменов. Мы надеемся на дальнейшее развитие связей двух регионов и еще более тесное сотрудничество между Ульяновской областью и Японией.

Фото: Посольство Японии в России

Из-за пандемии нового коронавируса церемония открытия Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов была отложена, часть мероприятий проводятся в режиме онлайн. Что вы планируете сделать в дальнейшем, чтобы Год прошел с успехом?

Тосио Ямамото: Посольство Японии ежегодно осуществляло мероприятия, посвященные Японии, во многих регионах в тесном сотрудничестве с местными отделениями Общества Россия-Япония, но в этом году из-за коронавируса мероприятия, которые мы рассматривали к проведению с апреля по август, были отложены на более поздний срок.

Для продолжения обменов между Японией и Россией даже в таких условиях был запущен фестиваль Japan Online Fest. Мероприятия транслировались в режиме онлайн или выкладывались в Интернет после их проведения. Таким способом мы стремились, чтобы как можно больше россиян смогло насладиться японской культурой независимо от ситуации. Благодаря содействию местных отделений Общества Россия-Япония и партнерских организаций в Японии и России, включая организации в Ульяновске, в рамках данного фестиваля было зарегистрировано 65 мероприятий.

Через такие проекты мы в Посольстве Японии почувствовали, что мероприятия в режиме онлайн тоже имеют свои преимущества. Одним из таких преимуществ является то, что в мероприятиях могут принять участие даже те, кто находится далеко от места их проведения, не тратя при этом времени на поездку. В июне наше посольство провело в режиме онлайн первый фестиваль, посвященный обучению в Японии, в котором приняли участие российские студенты, проходящие в настоящее время стажировку там. Это мероприятие имело большой успех: участники из разных уголков России смогли задать свои вопросы напрямую стажерам. Кроме того, мы сообщаем нашим подписчикам в социальных сетях об интернет-трансляциях японских фестивалей, которые проводятся в Японии. Их организаторы пишут нам, что они очень рады видеть на своих страничках комментарии на русском языке, рады, что у них есть участники из далекой России.

Фото: Пресс-центр Фонда "Ульяновск - культурная столица"
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Ещё бывает такое преимущество, что с помощью видеоизображения можно узнать какие-то интересные детали, подробности. Приведу в пример интернет-трансляции японских фестивалей. Во время этих фестивалей все желающие могли в режиме онлайн принять участие в японском традиционном народном танце. При этом профессиональных танцоров показывали крупным планом, и люди комментировали, что это было очень полезно, так как они смогли подробно рассмотреть движения рук и т.д.

С другой стороны, офлайн-проекты дают чувство живого присутствия, вовлеченности в мероприятие, поэтому мы намерены возобновлять проведение таких проектов, насколько будут позволять обстоятельства. В настоящий момент есть перспектива постепенного возобновления в первую очередь кинофестивалей. Сейчас многие уже привыкли смотреть фильмы онлайн, но только в кинотеатре можно насладиться живым звуком, испытать то самое чувство живого присутствия, поэтому мы хотели бы знакомить российских зрителей с японским кинематографом именно в таком формате.

В дальнейшем мы намерены умело сочетать офлайн и онлайн, используя преимущества обоих форматов, с тем чтобы Год японо-российских межрегиональных обменов прошел с большим успехом. Надеюсь, что благодаря этому еще больше россиян смогут прикоснуться к японской культуре, углубить свои контакты с японцами, находясь даже в самых отдаленных регионах.

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