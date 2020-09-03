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03.09.2020 14:34
Рубрика: Общество

В Башкирии в заповеднике обнаружили гриб-коралл

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Пресс-служба заповедника "Шульган-Таш" Фото: Пресс-служба заповедника "Шульган-Таш"
Фото: Пресс-служба заповедника "Шульган-Таш"

В заповеднике "Шульган-Таш" впервые за долгое время нашли гриб, занесенный в Красную книгу Международного союза охраны РФ, - ежовик. Об этом сообщила на сайте заповедника заместитель директора по научной работе, кандидат биологических наук Наиля Сайфуллина.

Фото: Предоставлено Кандалакшским заповедником
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Другое название этого необычайно красивого гриба - гериций коралловидный (Hericium coralloides). По словам работников заповедника, он похож на белоснежный коралл и довольно редкий. В последний раз его обнаружили в заповеднике 17 лет назад.

В этот раз множество плодовых тел ежовика нашли 26 августа на замшелом лежащем дубовом стволе в широколиственном лесу. Как отметила Наиля Сайфуллина, в основании гриба - упругая ножка с коралловым обрамлением. Он имеет приятный грибной запах. Сотрудница заповедника обследовала еще с десяток точно таких же замшелых дубовых стволов, но на них ежовика не оказалось.

Через несколько дней, 31 августа, по словам Наили Сайфуллиной, гериций не усох, как она того ожидала, а стал еще великолепнее, а плодовые тела почти слились друг с другом.

Справка "РГ"

Плодовое тело гриба гериция коралловидного напоминает ветку коралла. Оно многократно-разветвленное и белоснежное. Растет этот гриб на стволах и пнях мертвых лиственных пород деревьев: осины, вяза, дуба, березы и крупных сучьях лежащих деревьев. Считается, что в молодом возрасте - это съедобный гриб, но из-за того, что редкий и охраняется, собирать его все-таки не стоит.

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